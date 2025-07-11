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Konya’da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Konya’da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var
Tarım, İşçi, Minibüs, Kaza, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, şarampole devrildi. Kazada 15 kişi yaralanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci kaza, Yunak yolunun 10. kilometresi Kızılkuyu mevkiinde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Y.T. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıkarak şarampole devrildi. 

Konya’da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Kazada minibüste bulunan Ş.Ç., Z.D., A.K., H.Ü., A.K., A.D., K.K., H.A., H.K., İ.A., Y.T., H.K., K.D., N.Ç. ve E.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 

Konya’da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yunak Devlet Hastanesi ve Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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