Konya'da Türk Yıldızları'nın eğitim uçağı düştü: 1 şehit

Konya 3. Ana Jet Üst Komutanlığı’nda Türk Yıldızları’nın eğitim uçağı düştü. Pilot uçak düşmeden önce paraşütle atlayıp kurtuldu. O anlar görüntülenirken, Konya Valisi Vahdettin Özkan uçağın düştüğü bölgedeki şantiye alanında iş makinesi kullanan bir personelin şehit olduğunu açıkladı.

Konya'da askeri eğitim uçağı düştü. Alınan bilgiye göre, 3. Ana Jet Üssü'nde eğitim uçağı henüz bilinmeyen nedenle düştü.

PİLOT PARAŞÜTLE ATLADI

Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Pilotun uçak düşmeden önce paraşütle atladığı ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

ŞEHİDİN ADI BELLİ OLDU

Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri uçağın düştüğü bölgedeki şantiye alanında iş makinesi kullanan bir personelin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Konya’da, 14 Mart 2024 tarihinde, Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımızın eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğraması sonucu, uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan Hv.İs.Uzm.Çvş. Ercan Güven şehit olmuştur." açıklamasını yaptı.

MSB'DEN İLK AÇIKLAMA

MSB'den yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız, saat 12.51’de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur."

Öte yandan, uçak kazasıyla ilgili 2 cumhuriyet savcısı ile 1 başsavcı vekilinin görevlendirildiği öğrenildi.

ERDOĞAN'DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ağrı mitinginde "TSK'ya ve milletimize geçmiş olsun diyorum. Pilotumuzun sağ olarak kurtulduğu kazada bir iş makinesi operatörü kardeşimiz vefat etti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah" dedi.

TÜRK YILDIZLARI HAKKINDA

Türk Yıldızları, süpersonik özellikte olan uçaklarla akrobasi gösterisi düzenleyen dünyada birkaç ekipten birisidir.

Türk Yıldızları adı verilen akrotim, ilk gösterisini dört NF-5A/B Freedom Fighter Uçağı ile 18 Haziran 1993 tarihinde Ankara‘nın Akıncı bölgesinde bulunan 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı‘nda gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları Akrotimi’nin, Türk halkına tanıtımı 5 Ekim 1994 tarihinde Diyarbakır'da 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 29 Ekim 1994 Cumhuriyet Bayramı törenlerinde gerçekleşti.

Türk Yıldızları’nın 100’üncü gösterisi ise 29 Ekim 2000 tarihinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde sergilendi.

Türk Yıldızları, 24 Ağustos 2001’de Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, 1 milyonu aşkın kişiye düzenlediği hava gösterisiyle birlikte dünya rekoru kırdı.