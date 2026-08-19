Sultangazi'de ATM'den para çeken kadın, saniyeler sonra gasp edildi. Eve dönüş yolunda yanına yaklaşan bir motosiklet sürücüsü kadının çektiği parayı alarak kaçtı. Şüpheli kısa süre sonra tutuklanırken, çaldığı 3 bin 115 euro da eve bulundu.

İstanbul Sultangazi'de ATM'den para çektikten sonra evine dönen kadın, korku dolu anları yaşadı. Bir şüpheli evine dönen kadının çantasını gasp etmeye çalıştı.

Korku dolu anlar kamerada! ATM'den para çekti, saniyeler sonra gasp edildi

BAŞKASINI DA GASP ETMİŞ

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerasını inceleyerek şüpheliyi takibe aldı. Aynı şüphelinin 15 Ağustos'ta 50. Yıl Mahallesi'nde bir kişiyi darp ederek 3 bin 115 euro gasp ettiği belirlendi.

Korku dolu anlar kamerada! ATM'den para çekti, saniyeler sonra gasp edildi

PARALAR EVİNDEN ÇIKTI

Olaylarda sahte plaka takarak kullandığı motosikletler takip edilen şüpheli H.E., 18 Ağustos'ta düzenlenen operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada gasp ettiği kişiye ait 900 Euro ele geçirilirken, olaylarda kullanılan motosiklet şüphelinin evinin önünde park halinde bulundu. Şüpheli H.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Şüphelinin kadını gasp ettiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Sultangazi Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSISultangazi

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