Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde istenen cezalar belli oldu

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında savcı mütalaasını açıkladı. Alaattin Kadayıfçıoğlu için, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis, ayrıca 6136 sayılı kanuna muhalefetten 2 ila 4 yıl hapis ve adli para cezası talep edildi. Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise savcılık, "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesini ve sanığın tahliye edilmesini talep etti. Sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında ise beraat talep edildi.

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İstanbul’un Ümraniye ilçesi Tatlısu Mahallesi'nde 19 Mart tarihinde meydana gelen ve futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin yürütülen dava sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Kundakçı'nın hayatını kaybettiği cinayetle ilgili yargılamada savcılık, esasa ilişkin mütalaasını mahkemeye sundu.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına bir gün kala, Cumhuriyet Savcısı celse arası mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması ve tutukluluk halinin devam etmesi istendi. İlk iddianamede azmettirme suçlamasıyla yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise savcılık, "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesini ve sanığın tahliye edilmesini talep etti.

Alaattin Kadayıfçıoğlu

İZZET YILDIZHAN'IN BERAATİ İSTENDİ

Savcılık mütalaasında davanın diğer sanıklarının hukuki durumları da netleşti. Tutuklu sanıklar Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu ve Engin Taşkıran'ın, cezaevinde geçirdikleri süre göz önünde bulundurularak hükümle birlikte adli kontrol şartıyla tahliye edilmeleri istendi. Sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın ise üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirildi. Davanın kritik önem taşıyan üçüncü duruşması yarın yapılacak.

İzzet Yıldızhan

NE OLMUŞTU?

Olayın geçmişine bakıldığında, cinayetin bir aracılık girişimi sırasında işlendiği tespit edilmişti. Rapçi Vahap Canbay, eski kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden bir araya gelmek amacıyla ortak arkadaşları olan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istemişti. Görüşme sağlamak üzere olay yerine giden ve Canbay ile birlikte araç içinde bekleyen Kundakçı, araca yaklaşan bir şahsın açtığı ateş sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kubilay Kaan Kundakçı

SORUŞTURMA SÜRECİ VE İLK İDDİANAME

Cinayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklanmıştı. İlerleyen süreçte sanıklardan İzzet Yıldızhan tahliye edilirken; hazırlanan ilk iddianamede sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun "kasten öldürme", Aleyna ve Zuhal Kalaycıoğlu'nun ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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