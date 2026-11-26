Küçükçekmece'de bodrumdaki dehşette tutuklama! Arkadaşına kızıp yakmak istemişti, 25 suç kaydı çıktı
Küçükçekmece'de 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı bodrum katındaki yangını çıkan şüpheli Bayram Bulut Ö. 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin 25 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Küçükçekmece'de 5 katlı binanın bodrum katında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği yangında gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
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'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇU
Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüpheli Bayram Umut Ö., çıkarıldığı hakimlikçe, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
25 SUÇ KAYDI VARMIŞ
Şüphelinin 25 adet suç kaydı olduğu belirlenirken, şüphelinin bina koridoru içerisinde bulunan koltuğu çakmak ile yakarak olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
NE OLMUŞTU?
Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde gece saatlerinde 11 adet stüdyo daire gibi kiraya verilen bodrum katta yangın çıkmıştı. Yangın sırasında dumandan etkilenen ve binada mahsur kalan 11 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılmıştı. Dumandan etkilenen Emrullah Savaş (20) ve Berkay Ellik (26) hayatını kaybederken, Taner K. (29) ağır yaralanmıştı.
Binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, yangından kısa süre önce iki kez binaya girip çıkan bir kişiyi tespit etmişti. Şüphelinin Bayram Bulut Ö. (32) olduğu belirlenmişti.
ARKADAŞININ ODASINI YAKMAK İSTEDİ
Şüpheli Bayram Bulut Ö.'nün kokoreç yedikten sonra aralarında husumet bulunan arkadaşı R.T.'nin yaşadığı eve gittiği, kapının ikinci kez açılmaması üzerine çakmakla tutuşturabileceği bezleri kullanarak binada yangın çıkardığı ortaya çıkmıştı.