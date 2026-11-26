Küçükçekmece'de 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı bodrum katındaki yangını çıkan şüpheli Bayram Bulut Ö. 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin 25 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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Küçükçekmece'de 5 katlı binanın bodrum katında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği yangında gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

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'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇU

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüpheli Bayram Umut Ö., çıkarıldığı hakimlikçe, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece'de bodrumdaki dehşette tutuklama! Arkadaşına kızıp yakmak istemişti, 25 suç kaydı çıktı

25 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Şüphelinin 25 adet suç kaydı olduğu belirlenirken, şüphelinin bina koridoru içerisinde bulunan koltuğu çakmak ile yakarak olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Küçükçekmece'de bodrumdaki dehşette tutuklama! Arkadaşına kızıp yakmak istemişti, 25 suç kaydı çıktı

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde gece saatlerinde 11 adet stüdyo daire gibi kiraya verilen bodrum katta yangın çıkmıştı. Yangın sırasında dumandan etkilenen ve binada mahsur kalan 11 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılmıştı. Dumandan etkilenen Emrullah Savaş (20) ve Berkay Ellik (26) hayatını kaybederken, Taner K. (29) ağır yaralanmıştı.

Binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, yangından kısa süre önce iki kez binaya girip çıkan bir kişiyi tespit etmişti. Şüphelinin Bayram Bulut Ö. (32) olduğu belirlenmişti.

Küçükçekmece'de bodrumdaki dehşette tutuklama! Arkadaşına kızıp yakmak istemişti, 25 suç kaydı çıktı

ARKADAŞININ ODASINI YAKMAK İSTEDİ

Şüpheli Bayram Bulut Ö.'nün kokoreç yedikten sonra aralarında husumet bulunan arkadaşı R.T.'nin yaşadığı eve gittiği, kapının ikinci kez açılmaması üzerine çakmakla tutuşturabileceği bezleri kullanarak binada yangın çıkardığı ortaya çıkmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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