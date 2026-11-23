Küçükçekmece'de 5 katlı binanın bodrum katında çıkan, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de ağır yaralandığı yangının kundaklama sonucu meydana geldiği belirlendi. Husumetli olduğu arkadaşının kapıyı açmaması üzerine binayı ateşe verdiği tespit edilen şüpheli Bayram Bulut Ö. yakalandı.

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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 2 kişinin öldüğü yangının arkasından kundaklama çıktı. İlk etapta elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, binayı kasten ateşe verdiği belirlenen şüpheliye ulaştı.

Olay, 22 Kasım saat 04.10 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Beş katlı binanın bodrum katında çıkan yangında 20 yaşındaki Emrullah Savaş ile 26 yaşındaki Berkay Ellik hayatını kaybederken, 29 yaşındaki Taner K. ağır yaralandı.

SIĞINAK 11 AYRI DAİREYE BÖLÜNÜP KİRAYA VERİLMİŞ

Yangının çıktığı binanın bodrum katının başlangıçta sığınak olarak tasarlandığı, ancak daha sonra 11 ayrı stüdyo daireye bölünerek kiraya verildiği belirlendi.

Bodrum katındaki bölümlerde başlayan yangının ardından bina yoğun dumanla kaplandı.

Bodrumdaki faciadan vahşet çıktı: Kokoreç yedikten sonra binayı ateşe verdi

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 11 kişiyi kurtardı.

Yangında Emrullah Savaş olayın ardından hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan Berkay Ellik de tedavi gördüğü hastanede bugün vefat etti.

Ağır yaralanan Taner K.'nin ise tedavisi sürüyor.

KAMERA KAYITLARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Yangının ilk etapta elektrik kontağından çıktığı değerlendirilirken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın çıkış nedenini araştırmaya başladı.

Binanın çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, yangından kısa süre önce bir kişinin binaya iki kez girip çıktığını belirledi.

Bodrumdaki faciadan vahşet çıktı: Kokoreç yedikten sonra binayı ateşe verdi

Şüphelinin binaya giriş ve çıkış saatleriyle yangının başladığı zamanın örtüşmesi üzerine kimlik tespiti yapıldı.

Yapılan çalışmalarda şüphelinin, hakkında 24 suç kaydı bulunduğu öğrenilen 32 yaşındaki Bayram Bulut Ö. olduğu belirlendi.

KAPISINI İKİ KEZ ÇALDIĞI HUSUMETLİSİ EVDE YOKTU

Polis ekiplerinin incelemelerine göre Bayram Bulut Ö., olay öncesinde alkolün etkisindeyken kokoreç yedikten sonra aralarında husumet bulunan arkadaşı R.T.'nin yaşadığı binaya gitti.

İddiaya göre şüpheli, R.T.'nin kapısını çaldı ancak cevap alamayınca binadan ayrıldı.

Bodrumdaki faciadan vahşet çıktı: Kokoreç yedikten sonra binayı ateşe verdi

Bir süre sonra yeniden aynı adrese gelen şüpheli, kapıyı ikinci kez çalmasına rağmen açılmaması üzerine sinirlendi.

Şüphelinin, çakmakla tutuşturduğu bezleri kullanarak binada yangın çıkardığı ve ardından olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.

Bayram Bulut Ö.'nün husumetli olduğu arkadaşı R.T.'nin ise olay sırasında evde bulunmadığı öğrenildi.

KUNDAKLAMA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

İki kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde şüphelinin ticari taksiyle binanın önüne geldiği, çevrede kontroller yaptıktan sonra bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Kamera kayıtlarının devamında şüphelinin yeniden binaya geldiği, yangını çıkardığı ve olay yerinden ayrıldığı anlar yer alıyor.

Bodrumdaki faciadan vahşet çıktı: Kokoreç yedikten sonra binayı ateşe verdi

24 SUÇ KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları ve saha çalışmaları sonucunda Bayram Bulut Ö.'nün saklandığı adresi belirledi.

Şüpheli, aynı gün Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bayram Bulut Ö., adliyeye sevk edildi.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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