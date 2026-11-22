İstanbul Gaziosmanpaşa'da 5 katlı bir binada çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 6 kişiden 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt, 2 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Yangında yaralanan 3 kişi taburcu edilirken, biri ağır 2 kişinin tedavisi sürüyor.

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İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 19 Kasım'da meydana gelen yangından acı haber geldi. Beş katlı binanın birinci katındaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Yangın, 19 Kasım'da saat 23.00 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1029. Sokak'ta meydana geldi.

Alevlerin kısa sürede büyümesiyle daireyi yoğun duman kapladı. Yangın sırasında dairede ve apartmanda bulunan 6 kişi dumandan etkilendi.

İstanbul'daki yangından acı haber! 12 yaşındaki Ömer Ege, hayatını kaybetti

BİNADA MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla binada mahsur kalan kişiler tahliye edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından dumandan etkilenen 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İstanbul'daki yangından acı haber! 12 yaşındaki Ömer Ege, hayatını kaybetti

12 YAŞINDAKİ ÖMER EGE KURTARILAMADI

Yangının ardından hastanede tedavi altına alınan Ömer Ege Özyurt (12) 2 gün boyunca hayata tutunmak için mücadele verdi.

Ancak küçük çocuk, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Yangında dumandan etkilenen diğer 5 kişiden 3'ünün taburcu edildiği, biri ağır olmak üzere 2 kişinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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