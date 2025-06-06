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Kurban Bayramı'nın ilk gününde Antalya sahilleri doldu taştı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kurban Bayramı&#039;nın ilk gününde Antalya sahilleri doldu taştı!
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Antalya'da sıcaklık 37 dereceye kadar yükseldi. Sahillerde yoğunluk yaşanırken, tatilciler kendilerini serin sulara bıraktı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Antalya'da sıcak hava etkisini gösterdi. Termometreye yansıyan hava sıcaklığının 37 dereceye, deniz suyu sıcaklığının ise 25 dereceye ulaştığı kentte, vatandaşlar ve turistler sabah saatlerinden itibaren sahillere koştu.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde plaj boyunca şezlong ve şemsiye alanlarında yer bulmak zorlaşırken, tatilciler serin sulara girerek bayramın tadını çıkardı. 

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Antalya sahilleri doldu taştı! - 1. Resim

Sıcak hava nedeniyle sahil şeridi kadar falezlerin çevresi de hareketlendi. Kayaların üzerinden denize atlayan çocuklar ve gençler, kendilerini Akdeniz'in serin sularına bıraktı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Antalya sahilleri doldu taştı! - 2. Resim

"DENİZ ÇOK GÜZEL, HAVA SICAK"

Sahilin keyfini çıkaran Hulusi Ağlamaz, 20 yıldır Antalya'da yaşadığını dile getirerek, bayram tatilini denizde geçirdiklerini ifade etti. Ağlamaz, "Çalışıyorum, bir bayram tatilimiz var. Kurban Bayramı'nda denize geldik. Şu an deniz çok güzel, hava sıcak olunca deniz de güzel oluyor, eğleniyoruz. Ağrılıyım, 20 yıldır Antalya'da yaşıyorum" şeklinde konuştu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Antalya sahilleri doldu taştı! - 3. Resim

Deniz suyuyla serinleyen Şükrü Ablak ise, "Eşini dostunu Antalya'ya ziyaret etmeye geliyorlar, tabii Antalya'nın denizi meşhur. Deniz çok güzel kalabalık" dedi.

SICAK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Meteoroloji yetkilileri, sıcak havanın bayram tatili boyunca etkisini sürdüreceğini bildirdi. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının 38 derece civarında seyretmesinin, deniz suyu sıcaklığının ise 26 dereceye kadar çıkmasının beklendiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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