Kurban Bayramı'nın ilk 'kaçan boğayı yakalama' operasyonu İstanbul'da gerçekleşti
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kurban Bayramı için alınan bir boğa, sahibinin elinden kaçtı. Büyükçekmece'de vatandaşların uzun uğraşı, belediye ekiplerinin de gelmesiyle sonuca ulaştı. Yakalanan boğa traktörle çekildi.
Kurban Bayramı arifesinde ilk 'kaçan boğayı yakalama' haberi İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinden geldi. Sahibinin elinden kaçan boğa uzun uğraş sonrasında belediye ekiplerinin desteğiyle yakalandı.
İSTANBUL'DA KURBANLIK BOĞA YAKALAMA OPERASYONU
Boğanın kamyonete vurduğu anlar ve vatandaşların ilginç tepkileri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, Büyükçekmece Tepecik'te yaşandı. Edinilen bilgilere göre taşınmak için araca konulacağı esnada kurbanlık boğa vatandaşların elinden kaçtı. Ara sokaklarda kaçan boğa, sahibine zor anlar yaşattı.
Bir kamyonetin tepesine çıkan vatandaşlar boğayı yakalamak için uzun süre uğraşırken Büyükçekmece Belediye ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık 1 saat sonra boğa yakalanarak sahibine teslim edildi. Yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı