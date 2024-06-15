Kurban Bayramı'nın ilk 'kaçan boğayı yakalama' operasyonu İstanbul'da gerçekleşti

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 15 Haziran 2024 12:03 - Güncelleme: 15 Haziran 2024 13:26 - Güncelleme:

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Kurban Bayramı için alınan bir boğa, sahibinin elinden kaçtı. Büyükçekmece'de vatandaşların uzun uğraşı, belediye ekiplerinin de gelmesiyle sonuca ulaştı. Yakalanan boğa traktörle çekildi.