Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kurban Bayramı'nın ilk 'kaçan boğayı yakalama' operasyonu İstanbul'da gerçekleşti

Kurban Bayramı'nın ilk 'kaçan boğayı yakalama' operasyonu İstanbul'da gerçekleşti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı için alınan bir boğa, sahibinin elinden kaçtı. Büyükçekmece'de vatandaşların uzun uğraşı, belediye ekiplerinin de gelmesiyle sonuca ulaştı. Yakalanan boğa traktörle çekildi.

Kurban Bayramı arifesinde ilk 'kaçan boğayı yakalama' haberi İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinden geldi. Sahibinin elinden kaçan boğa uzun uğraş sonrasında belediye ekiplerinin desteğiyle yakalandı.

Kurban Bayramı'nın ilk 'kaçan boğayı yakalama' operasyonu İstanbul'da gerçekleşti - 1. Resim

İSTANBUL'DA KURBANLIK BOĞA YAKALAMA OPERASYONU

Boğanın kamyonete vurduğu anlar ve vatandaşların ilginç tepkileri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Büyükçekmece Tepecik'te yaşandı. Edinilen bilgilere göre taşınmak için araca konulacağı esnada kurbanlık boğa vatandaşların elinden kaçtı. Ara sokaklarda kaçan boğa, sahibine zor anlar yaşattı.

Bir kamyonetin tepesine çıkan vatandaşlar boğayı yakalamak için uzun süre uğraşırken Büyükçekmece Belediye ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık 1 saat sonra boğa yakalanarak sahibine teslim edildi. Yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kurban Bayramı'nın ilk 'kaçan boğayı yakalama' operasyonu İstanbul'da gerçekleşti - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Halil Umut Meler EURO 2024 sahnesine çıkıyor! Düdük çalacağı maç belli olduBayram tatili için yola çıkmışlardı... Gözlerini hastanede açtılar!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kahramanmaraş yine sallandı! AFAD ilk verileri açıkladı - GündemKahramanmaraş yine sallandı! AFAD ilk verileri açıkladıBayram tatili için yola çıkmışlardı... Gözlerini hastanede açtılar! - GündemBayram tatili için yola çıkmışlardı... Gözlerini hastanede açtılar!Çanakkale'de orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor - GündemÇanakkale'de orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyorBahçeli: Yumuşama mesajına saklanan iftira kampanyasında hedef belli - GündemBayram mesajındaki "yumuşama" detayı çok konuşulurKızını ve torununu katleden adamın ifadesi ortaya çıktı - Gündemİfadesi de cinayetler kadar tüyler ürpertiyorSınır ötesine operasyon! Jetler peş peşe havalandı, 17 terörist öldürüldü - GündemÇok sayıda terörist etkisiz hale getirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...