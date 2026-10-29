Kurtulmuş'tan terörsüz Türkiye açıklaması: İzleme Komisyonu en kısa sürede kurulacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefinde Kuzey Irak'ta silahsızlanma aşamasına geçildiğini ve Suriye'de de benzer adımların atılacağını duyurdu. Yakında kurulacak İzleme Komisyonunun terör örgütünün silahsızlanma ve fesih sürecini takip edeceğini belirten Kurtulmuş, komisyonun yasal düzenleme ihtiyaçlarını değerlendirerek devlet kurumlarıyla yakın iş birliği içinde çalışacağını ifade etti.

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Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla ve üstün bir koordinasyonla rotasında devam ettiğini söyledi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefleri çerçevesinde ciddi mesafe alındığını belirterek “İnşallah, Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge'nin inşası için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

K. IRAK'TA SİLAHSIZLANMA

Kurtulmuş “Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve PYD'nin entegrasyona katkı sunması hem Suriye'yi rahatlatmış hem de Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılmasına imkân sağlamıştır. Kuzey Irak'ta ise silahların devredilmesi sürecinin başlama aşamasına geçilmektedir. Ayrıca Suriye'de de silahsızlandırılma için çalışmalara başlayacağız.” diye konuştu.

"İZLEME KOMİSYONUNUN ÜÇ TEMEL GÖREVİ OLACAK"

Terörsüz Türkiye'ye ilişkin çerçeve yasa sürecine de değinen Kurtulmuş, yasanın gereklerinin birer birer uygulandığını söyledi. Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Yedinci madde gereğince izleme komisyonunu en kısa süre içinde kuracağız. Bütün siyasi partilerle görüşmelerimize devam edeceğiz. İzleme Komisyonunun üç temel görevi olacaktır. Bunlardan birisi kanunun tatbikini yakından takip etmek, ikincisi terör örgütünün silahsızlanma ve feshiyle ilgili bütün süreci izlemek, karar, dosya bazlı kararların da takip edilmesini hukuk ölçüsü içerisinde temin etmek ve eğer ihtiyaç duyulursa yeni birtakım yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi için de çalışmalarını sürdürmek. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığındaki kurul ile Meclis'teki izleme komisyonu ve diğer devlet kurumları yakın iş birliği içerisinde bulunacaktır."

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