Kütahya’da korkunç olay: Önce engelli kızını öldürdü, sonra intihar etti

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İHA, AA 25 Temmuz 2024 16:17 - Güncelleme: 25 Temmuz 2024 17:10 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İHA, AA

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bir baba ile engelli kızı ölü olarak bulundu. Korkunç olayda baba Muammer’in önce kızı Simge’yi boğarak öldürdüğü sonra intihar ettiği ortaya çıktı.