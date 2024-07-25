Kütahya’da korkunç olay: Önce engelli kızını öldürdü, sonra intihar etti
Gündem Haberleri / İHA, AA
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bir baba ile engelli kızı ölü olarak bulundu. Korkunç olayda baba Muammer’in önce kızı Simge’yi boğarak öldürdüğü sonra intihar ettiği ortaya çıktı.
Kütahya’da kan donduran bir olay yaşandı. Baba Muammer Uluyol, önce engelli kızı Simge Uluyol’u öldürdü, hemen sonra kendi canına kıydı. Anne Hamide Uluyol eve geldiğinde gördükleri karşısında şok geçirdi.
KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI
Edinilen bilgiye göre, ilçede bakkal dükkanı işleten Muammer Uluyol (61), bahçe işleri için Meydan Mahallesi'ndeki yazlık eve engelli kızı Simge (24) ile beraber gitti. Uluyol, bir süre sonra eşi Hamide'yi telefonla arayarak acil eve gelmesini söyledi. Yazlık eve giden kadın, kızı Simge'yi evin bahçesinde hareketsiz yatarken, eşi Muammer Uluyol'u da odunlukta iple asılı halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri baba ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi.
KIZINI ÖLDÜRÜP KENDİNİ ASMIŞ
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, ilk belirlemelere göre Simge Uluyol'un boğularak, baba Muammer Uluyol'un iple kendini tavana asarak öldüğü belirlendi.
Baba ve kızın cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: İHA, AA