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Mersin’de damat dehşeti! Konuşmak için gitti, 3 kişiyi katletti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mersin’de damat dehşeti! Konuşmak için gitti, 3 kişiyi katletti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de bir şahıs boşanma aşamasındaki karısını, kaynanasını ve kayınbabasını tabanca ile vurarak öldürdü. Cinayetin ardından suç aleti ile birlikte olay yerinde yakalandı ve gözaltına alındı.

Mersin’de korkunç bir olay yaşandı. Damat Musa Ö., dehşet saçtı. Evde rastgele ateş açan adam, aynı aileden üç kişiyi tek tek öldürdü. 

EVDE RASTGELE ATEŞ AÇTI

Edinilen bilgiye göre olay, sabaha karşı merkez Toroslar ilçesi Darısekisi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Musa Ö. (52) adlı şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi, kayınbabası ve kayınvalidesi ile görüşmek için evlerine gitti.

EŞİ, KAYINBABASI VE KAYNANASINI ÖLDÜRDÜ 

Görüşme sırasında çıkan tartışmada öfkesine hakim olamayan Musa Ö., tabancayla eşi Fatma Ö. ile kayınbabası İbrahim Avcı (56) ve kaynanası Elif Avcı'ya (54) rastgele ateş açtı. 

Fatma Ö. ile İbrahim Avcı olay yerinde hayatını kaybederken, Elif Avcı ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

YAKALANDI

Cinayetin ardından şüpheli Musa Ö., jandarma ekiplerince suç aleti tabanca ile birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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