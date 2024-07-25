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Bingöl'de dehşet! Önüne geleni bıçakladı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bingöl&#039;de dehşet! Önüne geleni bıçakladı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kan donduran olay Bingöl'de yaşandı. Madde bağımlısı şahıs önüne geleni bıçakladı. Hastaneye kaldırılan 9 yaralıdan 2'si dün hayatını kaybetmişti, ölü sayısı bugün yükseldi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bingöl merkez Bahçelievler Mahallesi’nde yaşandı.

4 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, 5 KİŞİYİ YARALADI

Madde bağımlısı olduğu belirtilen şahıs, bıçakla 9 kişiyi yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si dün hayatını kaybetmişti, durumu ağır olan 2 kişinin de bu sabah vefat ettiği öğrenildi. Korkunç saldırıda ölenlerin sayısı 4'e yükselirken diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği belirtildi. 

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bıçaklı saldırı da hayatını kaybedenlerin ismi Erdal Çaparlar, Burhanettin Budancamanak, Özcan Aydın ve Fikri Carfi olduğu belirtildi.
Saldırgan, gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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