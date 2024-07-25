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Domuz nöbetinde korkunç olay! Yanlışlıkla kayınçosunu vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Domuz nöbetinde korkunç olay! Yanlışlıkla kayınçosunu vurdu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde domuz nöbeti tutan bir çiftçi yanlışlıkla kayınçosunu vurdu. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde trajik bir olay yaşandı. Ava çıkan bir adam domuz sanarak kayınçosunu öldürdü.  

DOMUZ SANARAK KAYINÇOSUNA ATEŞ ETTİ

Edinilen bilgilere göre, Akhisar'ın Beyoba Mahallesi'nde bugün sabah saat 05.00 sıralarında B.A. (41) isimli çiftçi, domuz saldırılarına maruz kalan karpuz tarlasında silahıyla nöbet tuttuğu sırada tarlaya gelen kayınçocusu Hikmet Tekin'i (35) domuz zannederek yanlışlıkla vurdu.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Domuz yerine kayınçosunu kanlar içinde bulan B.A. olayın hemen ardından, 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Hikmet Tekin'e ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Hikmet Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine intikal eden Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı güvenlik güçleri, şüpheli B.A.'yı gözaltına aldı. B.A.'nın ifadesi alınırken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. İlk bulgulara göre, olayın tamamen bir kaza sonucu gerçekleştiği, B.A.'nın Hikmet Tekin'i karanlıkta domuz zannederek vurduğu anlaşıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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