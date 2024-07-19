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Sakarya’da evlat vahşeti: Babası Cemalettin Çınar’ı acımadan vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sakarya, Aile İçi Şiddet, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde oğlu tarafından tabanca ile vurulan 71 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay, Göl Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan sitede meydana geldi. Apartmanın 3. katındaki dairede ailesiyle birlikte yaşayan M.S.Ç. (36), henüz bilinmeyen bir sebeple babası Cemalettin Çınar'ı (71) tabanca ile vurdu. 

Sakarya’da evlat vahşeti: Babası Cemalettin Çınar’ı acımadan vurdu - 1. Resim

BABASINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise babasını öldüren şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı. 

Sakarya’da evlat vahşeti: Babası Cemalettin Çınar’ı acımadan vurdu - 2. Resim

ANNE VE KIZ KARDEŞİ İFADE VERDİ

Aynı evde yaşayan anne Z.B.Ç. ile kız kardeşi H.Ç.'de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Cemalettin Çınar'ın cansız bedeni ise Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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