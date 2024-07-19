Yaşlı adamın feci ölümü! 150 kişilik ekip seferber oldu, cesedi bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ağaç dalı kesmek için gittiği ormanda kaybolan 76 yaşındaki adam için AFAD 150 kişilik ekip oluşturdu. 10 saatlik çalışma sonrası yaşlı adam dere yatağında ölü bulundu.

İnegöl'e bağlı kırsal Dipsizgöl Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Aydın, dün saat 11.00 sıralarında ağaç kesmek için ormana gitti.,

AFAD 150 KİŞİŞLİK EKİP İLE ARAMA YAPTI

Yaşlı adam akşam eve dönmeyince yakınları yetkilileri arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine AFAD koordinesinde oluşturulan 150 kişilik ekip ve 2 iz takip köpeği ile bölgede geniş çaplı arama başlatıldı.

CESEDİ SAATLER SONRA BULUNDU

Dron desteğiyle yapılan 10 saatlik çalışma sonrası ekipler, Aydın'ın cansız bedenini dere yatağında buldu.

İlk belirlemelere göre uçurumdan dengesini kaybederek düşüp öldüğü ihtimali değerlendirilen Aydın'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma komutanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.