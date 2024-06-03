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Kütahya'da feci kaza! Otomobil motosiklete çarptı, 2 kişi canından oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kütahya&#039;da feci kaza! Otomobil motosiklete çarptı, 2 kişi canından oldu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kütahya'da bir otomobil önünde ilerleyen motosiklete çarptı. Motosiklette bulunan iki kişi yola savruldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken yaralılardan biri olay yerinde diğeri kaldırıldığı hastanede can verdi.

Harmancık yolunda Ali Sert yönetimindeki 43 ABF 314 plakalı otomobil, Abdülbaki Usluer (28) idaresindeki 43 HF 380 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Kütahya'da feci kaza! Otomobil motosiklete çarptı, 2 kişi canından oldu - 1. Resim

YOLA SAVRULDULAR

Motosikletteki Usluer ve beraberindeki Kamil Lama (23) yola savruldu.

Kütahya'da feci kaza! Otomobil motosiklete çarptı, 2 kişi canından oldu - 2. Resim

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Lama olay yerinde, Usluer ise kaldırıldığı Tavşanlı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. 

Kütahya'da feci kaza! Otomobil motosiklete çarptı, 2 kişi canından oldu - 3. Resim

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, nöbetçi savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü Sert, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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