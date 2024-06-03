Kütahya'da feci kaza! Otomobil motosiklete çarptı, 2 kişi canından oldu

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 3 Haziran 2024 04:32 - Güncelleme: 3 Haziran 2024 04:57 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Kütahya'da bir otomobil önünde ilerleyen motosiklete çarptı. Motosiklette bulunan iki kişi yola savruldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken yaralılardan biri olay yerinde diğeri kaldırıldığı hastanede can verdi.