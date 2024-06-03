Kütahya'da feci kaza! Otomobil motosiklete çarptı, 2 kişi canından oldu
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kütahya'da bir otomobil önünde ilerleyen motosiklete çarptı. Motosiklette bulunan iki kişi yola savruldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken yaralılardan biri olay yerinde diğeri kaldırıldığı hastanede can verdi.
Harmancık yolunda Ali Sert yönetimindeki 43 ABF 314 plakalı otomobil, Abdülbaki Usluer (28) idaresindeki 43 HF 380 plakalı motosiklete arkadan çarptı.
YOLA SAVRULDULAR
Motosikletteki Usluer ve beraberindeki Kamil Lama (23) yola savruldu.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Lama olay yerinde, Usluer ise kaldırıldığı Tavşanlı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, nöbetçi savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü Sert, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı