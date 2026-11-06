Umre ibadetini yerine getirmek üzere Konya'dan kutsal topraklara gitmeye hazırlanan Abdullah Özkan, havalimanında ihramlı şekilde dua ettiği sırada fenalaşarak hayatını kaybetti. Yaşanan acı olay, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Konya Havalimanı'nda sabah saatlerinde yürekleri dağlayan bir olay meydana geldi. Umre yolculuğu heyecanı yaşayan Abdullah Özkan, kutsal topraklara hareket etmek üzere havalimanında beklediği sırada ihramı üzerindeyken geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

İHRAMIYLA DUA EDİYORDU

Edinilen bilgilere göre, umre ibadetini gerçekleştirmek amacıyla sabah saatlerinde Konya Havalimanı'na gelen Abdullah Özkan, uçuş öncesi hazırlıklarını tamamlayarak ihramını giydi. Uçağa binmeden önce çevresindekilerle birlikte dua etmeye başlayan Özkan, aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Kutsal topraklara gidecekti... Havalimanında dua ederken can verdi

ANBEAN KAMERADA

Durumu fark eden çevredekiler ve güvenlik görevlileri hemen Özkan'ın yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ve vatandaşların yaptığı tüm müdahalelere rağmen talihsiz adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özkan'ın ihramlı halde dua ettiği ve fenalaşarak yere düştüğü anlar ise havalimanındaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Kutsal topraklara gidecekti... Havalimanında dua ederken can verdi

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