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'Kuytulcular' operasyonda şifreli kapı detayı! Hard diskleri söküp yok etmişler

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Adana'da 'Kuytulcular' olarak bilinen "Alparslan Kuytul Suç Örgütü"ne yapılan operasyonda yeni bir detay ortaya çıktı. Polisin arama yaptığı yapılanmanın idari binasındaki bilgisayarların hard disklerinin söküldüğü belirlendi. Ayrıca binadaki odalara şifreli kapı sistemiyle girilebiliyor olması da dikkat çekti.

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Kamuoyunda ‘Kuytulcular’ olarak tanınan yapılanmaya yönelik yapılan operasyonda örgüt mensuplarının, operasyon olacağını anlayınca yönetim binalarındaki birçok bilgisayar kasasının hard diskini söküp yok ettiği belirlendi. Ayrıca bazı odalardaki şifreli kapılar dikkat çekerken yok edilen hard disklerde örgütsel dokümanların olabileceği düşünülüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü'yle yapılan "Alparslan Kuytul Suç Örgütü"ne yönelik soruşturma çerçevesinde merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi’ndeki örgütün yönetim binasında ilk gün arama yapıldı.

Kuytulcular operasyonda şifreli kapı detayı! Hard diskleri söküp yok etmişler
Başlık ResmiKuytulcular operasyonda şifreli kapı detayı! Hard diskleri söküp yok etmişler

ODALARA ŞİFRELİ KAPI SİSTEMİYLE GİRİLİYOR

Aramalarda Kuytulcuların, bazı bilgisayar kasaları ile hard diskleri operasyon olacağını anladıkları anda söküp adreslerden kaçırdığı belirlendi. Yayınlanan görüntülerde bazı odalara şifreli kapı sistemiyle girildiği fark edildi. Ayrıca bazı bilgisayar kasalarının içlerinin tümden boşaltıldığı da fark edilirken hard disklerde örgütsel dokümanların olabileceği düşünülüyor.

Kuytulcular operasyonda şifreli kapı detayı! Hard diskleri söküp yok etmişler
Başlık ResmiKuytulcular operasyonda şifreli kapı detayı! Hard diskleri söküp yok etmişler

Ayrıca, görüntülerde ekiplerin birden fazla odaya girdiği, tüm odalardaki bilgisayarların hemen hemen hepsinin ekranı, klavyesi ve bütün ekipmanlarıyla hazır olmasına karşın kasalarının içlerinin boş olması ise dikkat çekti.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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