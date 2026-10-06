İstanbul Kuyumcukent'te, "Anadolu'ya satacağız" vaadiyle esnaftan topladıkları işçilikli takıları atölyelerde eritip saf altına çeviren dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Kısmi ödemelerle güven kazanıp borç bakiyesini artıran ve "iflas ettik" diyerek 16 firmayı 64 kilo altın zarara uğratan çete, Bakırköy Başsavcılığının soruşturmasıyla deşifre edildi. 3 ildeki operasyonlarda 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, zanlıların araç, taşınmaz ve tüm banka hesaplarına el konuldu.

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İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Bahçelievler’deki Kuyumcukent’te faaliyet gösteren 16 firma yetkilisinin şikayeti üzerine büyük bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi.

64 KİLOLUK ALTIN VURGUNU

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, esnafı toplamda 64 kilogram has altın zarara uğratan şüphelilere yönelik yasal işlem başlatıldı.

Kuyumcukent'te dev altın vurgunu! "Anadolu'ya satacağız" diyerek esnafı dolandırdılar

ANADOLU'YA SATIŞ BAHANESİYLE TOPLAYIP ERİTTİLER

Soruşturma detaylarına göre, O.K. ve H.K. liderliğindeki grup, üçüncü şahıslar üzerine kurdukları paravan iş yerlerini aracı olarak kullandı. Şüphelilerin, işçilikli bilezik, kolye ve alyans gibi takı malzemelerini Anadolu’daki illerde satacaklarını iddia ederek esnaftan topladıkları, ancak bu ürünleri satmak yerine kendi atölyelerinde eriterek saf altın haline getirdikleri tespit edildi.

ÖNCE GÜVEN KAZANDILAR, SONRA 'İFLAS ETTİK' DEDİLER

Şüphelilerin, aldıkları takıların karşılığında sözde satış yaptıklarını belirterek mağdurlara kısmi ödemeler gerçekleştirdiği ve bu sayede yeni ürünler alarak borç miktarını planlı şekilde yükselttiği anlaşıldı. Sürecin sonunda ise mal aldıkları esnafı toplayan şüpheliler, iflas ettiklerini açıklayarak mağduriyet sürecini tamamladı.

Kuyumcukent'te dev altın vurgunu! "Anadolu'ya satacağız" diyerek esnafı dolandırdılar

35 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Tespit edilen 35 şüpheli hakkında, örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlamalarıyla bugün gözaltı ve arama kararı verildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

İstanbul, Ankara ve Kocaeli'deki 45 ev ve 3 iş yerine eş zamanlı baskınlar düzenlenirken, şüphelilerin tüm banka hesaplarına, alacaklarına, 18 araca ve 13 taşınmazına el konuldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ | Bahçelievler Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİBahçelievler

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