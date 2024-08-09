Kuzey Irak'ta 'kilit' kapanıyor! Güvenli koridor için geri sayım başladı

Terör operasyonları aralıksız sürerken, Millî Savunma Bakanlığından “Kilit kapanıyor” mesajı geldi. MSB kaynakları “Mağaralar dâhil bölge terörden temizleniyor” dedi. Yetkililer ayrıca, PKK’yı ‘yasaklı örgüt’ ilan eden Irak’tan şimdi de “terör örgütü” ilan etmesinin beklendiğini bildirdi. Arap-PKK çatışması için de “Halkın sabrı taştı” değerlendirmesi yapıldı.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Millî Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Rusya ile Suriye rejiminin Ayn-el Arap bölgesinde kurdukları ortak üsse değinen bakanlık kaynakları, şunları kaydetti:

“Barış Pınarı Harekâtı sonrasında ABD ve Rusya ile iki mutabakat imzalamıştık. Bu mutabakatlar kapsamında; terörist unsurların belli bir bölgeye çekilmesiyle ilgili tedbir alınması yer alıyordu. Biz o günden bugüne kadar bu kapsamda yapılacak her türlü çalışmayı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Orada da Ruslar ile rejimin bir faaliyeti olduğu açık ve bizim tespitlerimizde de bu var. Bu çalışmayı terör örgütü PKK/YPG varlığının o bölgede zayıflaması olarak değerlendiriyoruz ve yakinen de gelişmeleri takip ediyoruz. O bölgelerden bize herhangi bir taciz, saldırı olması durumunda da gerekli karşılığı her zaman misliyle veririz.”

MSB kaynakları, Pençe Harekât bölgelerinde operasyonların etkili ve başarılı şekilde sürdürüldüğünü, Irak ile koordinasyonun hem olumlu hem de her geçen gün artarak devam ettiğini kaydetti. Terör örgütü PKK’ya yakın yayın organlarının Irak’ın kuzeyinde pek çok askerin şehit olduğuna dair iddiaların gerçek dışı olduğunu belirten kaynaklar, “Bunlar terör örgütünün son çırpınışlarından başka bir şey değil. Operasyon bölgesinde çatışma veya sızma çabaları oluyor. Bunları biz kamuoyuna şeffaf şekilde açıklıyoruz” dedi.

KUZEY IRAK'TA KİLİT KAPANIYOR

Kaynaklar, son dönemde bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısının artmasını ise “Kapsamlı ve sürekli operasyon evresine geçmemizle alakalı bir konu. Oradaki mağaralarda kalan teröristler var, onlar yavaş yavaş temizleniyor. Tamamen temizleninceye kadar operasyonlar devam edecek. Kilidin kapatılmasına çok uzak değiliz” ifadeleri ile açıkladı.

MSB kaynakları, PKK’nın Irak’ta ‘yasaklı örgüt’ ilan edilmesinin önemli bir adım olduğunu hatırlatırken Türkiye’nin ‘PKK’nın tamamen terör örgütü’ ilan edilmesine yönelik beklentisini de dile getirdi. Terör örgütü PKK ile bağlantılı üç organizasyonun kapatılmasının önemine vurgu yapan kaynaklar “Sahadaki iş birliğinin artarak devam edeceğini öngörüyoruz” diye konuştu. Kaynaklar, ayrıca Yüksek Askeri Şûra da 400’den fazla albayın emekli edildiği iddialarını yalanlayarak “Bu abartılı bir ifadedir. Emekli edilen albay sayısı çok daha azdır” şeklinde konuştu.

ARAP AŞİRETLER PKK/YPG'YE KARŞI ÇIKIYOR

Suriye’nin kuzeyinde Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG arasında devam eden çatışmaları değerlendiren MSB kaynakları “Bu çatışmalar dönem dönem alevleniyor. Deyrizor bölgesinde terör örgütü SDG ve YPG’nin yapmaya çalıştığı işlere oranın gerçek sahipleri olan mahallî halk karşı çıkıyor. ABD’nin yeni bir saldırı endişesiyle SDG’lileri bu bölgeye sevk ettiğini değerlendiriyoruz” dedi.