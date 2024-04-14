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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kuzey Marmara Otoyolu&#039;nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştı. Olayı görenler durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen yetkililer 1 kişi olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Feci kazada 5 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Kaza, Kuzey Marma Otoyolu Körfez ilçesi geçişi Sevdikli mevkisinde yaşandı. İstanbul istikametine seyir halinde olan 34 CZK 737 plakalı kamyonet ile 31 ACS 759 plakalı otomobil çarpıştı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrildi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

1 KİŞİ ÖLDÜ 5 KİŞİ DE YARALANDI

Kazada ilk belirleme göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var - 3. Resim

Kaza sebebiyle Kuzey Marmara Otoyolu’nun İstanbul istikameti 3 şeridi trafiğe kapandı. Jandarma ekiplerince tek şeritten kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyruğu oluştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var - 4. Resim

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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