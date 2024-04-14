Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 14 Nisan 2024 06:17 - Güncelleme: 14 Nisan 2024 06:35 - Güncelleme:

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Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştı. Olayı görenler durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen yetkililer 1 kişi olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Feci kazada 5 kişinin de yaralandığı öğrenildi.