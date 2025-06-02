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Lastikçide, tamircide, kuaförde bile yapan oldu! Bu yıl af yok... "Herkes kendi işini yapsın"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Her yıl Kurban Bayramı'nda usulsüz kıyma çekimleri istenmeyen görüntülere sahne olurken, sağlığı da tehdit ediyor. Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, bayramda kasaplar haricinde kimsenin kıyma çekmemesi gerektiğini söyledi. Yağmur, lastikçide, tamircide, kuaförde bile kıyma çekimi yapıldığını belirterek vatandaşları ve esnafı ceza yememesi için uyarırken, herkesin kendi işini yapması gerektiğini belirtti.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hem vatandaşlara hem de esnafa uyarılarda bulundu.

Yağmur, herkesin kendi mesleğini yapması gerektiğini hatırlatarak, her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da kıyma çekenlerin ortaya çıkabileceğini, kıyma çekme işinin kasaplara ait olduğunu ifade etti.

Lastikçide, tamircide, kuaförde bile yapan oldu! Bu yıl af yok... "Herkes kendi işini yapsın" - 1. Resim
Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur

"LASTİKÇİ, TAMİRCİ HATTA KUAFÖRDE BİLE KIYMA ÇEKİLDİ"

Yağmur, geçtiğimiz yıllarda Kurban Bayramında lastikçi, tamirci ve hatta kuaförlerin bile bir kıyma makinesi koyup bayramda kıyma çektiğini hatırlatarak bu yıl buna izin verilmeyeceğini ağır cezaların geldiğini söyledi.

Yağmur, bu konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığından genelge geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Buna göre, kasaplık mesleği dışında faaliyet gösteren esnafların kıyma çekmesi durumunda vergi muafiyetleri iptal edilecek. Herkes kendi işini yapmalı. Kurban Bayramı yaklaştıkça her yer kasap doluyor. Bu konuda sahada olacağız, denetimlerimizi artıracağız. Kuaför, lastikçi ya da tamirci gibi meslek gruplarının kalkıp kasaplık yapması halinde cezai işlem uygulanacak."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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