Lastikçide, tamircide, kuaförde bile yapan oldu! Bu yıl af yok... "Herkes kendi işini yapsın"

Her yıl Kurban Bayramı'nda usulsüz kıyma çekimleri istenmeyen görüntülere sahne olurken, sağlığı da tehdit ediyor. Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, bayramda kasaplar haricinde kimsenin kıyma çekmemesi gerektiğini söyledi. Yağmur, lastikçide, tamircide, kuaförde bile kıyma çekimi yapıldığını belirterek vatandaşları ve esnafı ceza yememesi için uyarırken, herkesin kendi işini yapması gerektiğini belirtti.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hem vatandaşlara hem de esnafa uyarılarda bulundu.

Yağmur, herkesin kendi mesleğini yapması gerektiğini hatırlatarak, her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da kıyma çekenlerin ortaya çıkabileceğini, kıyma çekme işinin kasaplara ait olduğunu ifade etti.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur

"LASTİKÇİ, TAMİRCİ HATTA KUAFÖRDE BİLE KIYMA ÇEKİLDİ"

Yağmur, geçtiğimiz yıllarda Kurban Bayramında lastikçi, tamirci ve hatta kuaförlerin bile bir kıyma makinesi koyup bayramda kıyma çektiğini hatırlatarak bu yıl buna izin verilmeyeceğini ağır cezaların geldiğini söyledi.

Yağmur, bu konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığından genelge geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: