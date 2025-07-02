Leman'ın skandal karikatürünü savunan Özgür Özel'e soğuk duş! CHP'li isim verdi veriştirdi

Peygamber Efendimize karikatür üzerinden dil uzatan Leman dergisine tepkiler çığ gibi büyürken CHP Genel Başkanı Özgür Özel dergi sahiplerinin savunmasını aynen tekrarlayıp karikatürün masum olduğunu dile getirmişti. CHP Milletvekili Gürsel Erol ise Özel'e karşı bir açıklama yaptı.

Sözde mizah yapan Leman dergisi, son sayısında Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'yı bombalanan şehirlerin üzerinde çizdi. Karikatürün gündem olmasının ardından vatandaşlar konuyu sosyal medyada paylaşıp tepki gösterdi. Bazı gruplar derginin Beyoğlu'ndaki binasına giderek durumu protesto etti.

ÖZGÜR ÖZEL SKANDAL KARİKATÜRÜ SAVUNDU

Olayla ilgili 4 dergi çalışanı gözaltına alınırken tepkiler de art arda geldi. Ancak Özgür Özel karikatürün masum olduğunu savunarak, "Ben baktığımda Gazze’de bombardıman altında hayatını kaybetmiş, kanatlar takılmış bir melek görüyorum. Başında haresi ve kanadıyla. Bir başka bombanın öldürdüğü bir melekle karşılaşıyor. Gökyüzünde tanışıyorlar. Bunu Hazreti Muhammed’i seyretmiş olarak söylüyorlar. Hazreti Muhammed peygamber katındadır, melek değildir. Oradaki Muhammed Gazze’de öldürülmüş Müslüman bir çocuktur. Karikatürde gökyüzünde karşılaştığı da adını bir başka peygamberden alan başka bir Gazzeli çocuktur. Doğduğunda bebek, öldüğünde kaç yaşında olursa olsun Peygamberlerin adını alanlar burada ölüyor diye resmedilmiş ve bu şekilde açıklanmış bir karikatürdür." dedi.

CHP'Lİ EROL'DAN KARİKATÜR TEPKİSİ

Bu sözler de büyük tepki toplarken CHP içinden Özel'in söylediklerinin tam tersini söyleyen biri çıktı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Leman dergisinin Hazreti Muhammed (sallallâhu aleyhi vesellem) ile ilgili yayınladığı karikatüre sert tepki gösterdi.

Gürsel Erol

Gürsel Erol, toplumsal değerlerin korunması gerektiğine dikkat çekerek, "Leman dergisinin Peygamber Efendimiz ile ilgili yayınladığı karikatürü şiddetle kınıyorum. Hiç kimse bu toplumun değerlerini, inançlarını, kutsallarını böyle çarpıtamaz. Çünkü bu kutsallar hepimizin ortak değeridir'' dedi.