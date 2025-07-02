Leman'ın yazı işleri müdüründen skandal karikatürle ilgili pes dedirten ifade: Hiçbir sorumluluğum yok

Leman'da yayınlanan ve Peygamber Efendimize dil uzatan skandal karikatürün yayımlanmasına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ifadesi ortaya çıktı. Derginin yazı işleri müdürü Z.A. ifadesinde "Bu olayda uzaktan yakından hiçbir sorumluluğum yoktur. Karikatürü çizen şahsı tanımıyorum" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Leman Dergisi'nin 26 Haziran tarihinde Hazreti Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) ve Hazreti Musa (Aleyhisselam)'ın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürü yayımlamasına ilişkin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyette verdikleri ifadeleri ortaya çıktı.

"BİLGİM VE YETKİM YOK"

Emniyette 25 senedir Leman dergisinde çalıştığını söyleyen A.Y., "Mali işler müdürüyüm. Dergi üzerinde basın ve yayın süreciyle ilgili hiçbir yetkim yoktur. Ben sadece derginin mali işleri ile ilgileniyorum. Dergideki paylaşımlar hakkında herhangi bir bilgim ve yetkim yoktur. Karikatürü ben çizmedim, ilk kez emniyette öğrendim" dedi.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: HİÇBİR SORUMLULUĞUM YOK

Derginin yazı işleri müdürü Z.A. ise "15 senedir yazı işleri müdürü olarak Leman dergisinde çalışıyorum. Ben dergide karar merci değilim. Olayda bahsi geçen karikatürü derginin yetkilisi kişinin beni araması üzerine öğrendim. Bu olayda uzaktan yakından hiçbir sorumluluğum yoktur. Karikatürü çizen şahsı tanımıyorum" şeklinde konuştu.