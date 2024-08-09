Limonun suyu çıktı! Uçuşa geçen fiyatlar ne zaman düşecek?

Bu yaz vatandaşın cebini en çok yakan ürünlerden biri limon oldu. Market ve pazarlarda limon fiyatları 100 TL'ye kadar yükseldi. İstanbul Ticaret Odası’nın verilerine göre temmuz ayında fiyatı en çok artan ürün limon oldu. Peki limon fiyatları neden bu kadar arttı ve ne zaman düşecek?

Türkiye'de gündemden düşmeyen enflasyon gıdada etkisini göstermeye devam ediyor. Tezgahlardaki birçok ürünün fiyatını arttıran enflasyonun en çok etki ettiği ürünlerden birisi ise limon oldu.

Market ve pazarlarda limonun kilogram fiyatı 100 TL’ye kadar çıktığı gözlemlendi.

İstanbul Ticaret Odası’nın Temmuz ayı İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi’nde yer alan 242 ürün arasında fiyatı en çok artan ürün limon oldu.

Tüketicinin cevabını beklediği soru ise limon fiyatları neden bu kadar arttı ve düşecek mi?

LİMON FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN SEBEBİ NE?

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü verilerine göre 2023/2024 piyasa yılında Türkiye’nin limon üretimi 2 milyon 325 bin ton oldu. Bir önceki yıla göre yüzde 76’lık bu artış geçen yıl uyarılara neden olmuştu.