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Limonun suyu çıktı! Uçuşa geçen fiyatlar ne zaman düşecek?

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Limonun suyu çıktı! Uçuşa geçen fiyatlar ne zaman düşecek?

Gündem Haberleri

Bu yaz vatandaşın cebini en çok yakan ürünlerden biri limon oldu. Market ve pazarlarda limon fiyatları 100 TL'ye kadar yükseldi. İstanbul Ticaret Odası’nın verilerine göre temmuz ayında fiyatı en çok artan ürün limon oldu. Peki limon fiyatları neden bu kadar arttı ve ne zaman düşecek?

Türkiye'de gündemden düşmeyen enflasyon gıdada etkisini göstermeye devam ediyor. Tezgahlardaki birçok ürünün fiyatını arttıran enflasyonun en çok etki ettiği ürünlerden birisi ise limon oldu. 

Market ve pazarlarda limonun kilogram fiyatı 100 TL’ye kadar çıktığı gözlemlendi.

İstanbul Ticaret Odası’nın Temmuz ayı İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi’nde yer alan 242 ürün arasında fiyatı en çok artan ürün limon oldu. 

Tüketicinin cevabını beklediği soru ise limon fiyatları neden bu kadar arttı ve düşecek mi?

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LİMON FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN SEBEBİ NE?

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü verilerine göre 2023/2024 piyasa yılında Türkiye’nin limon üretimi 2 milyon 325 bin ton oldu. Bir önceki yıla göre yüzde 76’lık bu artış geçen yıl uyarılara neden olmuştu.

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BBC Türkçe’ye konuşan Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, dikenli limon hasadının Şubat’a kadar devam ettiğini, bu limonların önemli bir bölümünün depoya girdiğini, bunların da ağırlıklı olarak ya Nevşehir’deki mağaralarda ya da Mersin’deki soğuk hava depolarında saklandığını belirtiyor. Doğan, fiyatların depolarda az limon olmasından dolayı yükseldiğini belirtiyor.

BAKAN BOLAT'TAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, limondaki fiyat artışıyla ilgili “Ürün o kadar çok ki çiftçi toplayacak adam bulamıyor. Ciddi bir elemansızlık problemi var. Bu açık yabancı işçilerle de kapatılamıyor. Örneğin bugün 25 bin Afgan çoban gitse tarım, hayvancılık kalmaz. Limon 1-3 TL arasında satılıyor diye ağaçta çürüdü. Toplananlar da Nevşehir ve Mersin'deki depolara alındı. Normalde dört milyon ton alırlar, bu sene depolara bir milyon ton limon gelmiş.” dedi. 

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LİMON FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Ticaret Bakanı Bolat limon üretiminde yeni hasadın Ağustos ayının başında olduğunu, limon fiyatının bu dönemde normale döneceğini dile getirmişti. 

Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihleri Belirleme Komisyonu, 12 Ağustos’ta toplanarak mayer limon kesim ve ihraç tarihlerini belirleyecek.

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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, Mayer cinsi limon hasadının normalde 20 Ağustos gibi başladığını ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tahminlerine göre 2024 yılında limon üretiminin 1,9 milyon ton olması bekleniyor.

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