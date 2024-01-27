Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Liseli genci ölüme götüren kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Ayırmak yerine alkış tutmuşlar

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Kıvanç Uman'ın hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Ölüme götüren kavgada tekme ve yumrukların havada uçuştuğu, diğer çocukların ise "Vur len vur, devam, durma, patlatsana, vursana yüzüne, dizinle çak dizinle. Karnına diz at" diye bağırmaları da yer aldı.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kocaeli, Liseli, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Olay, 15 Mayıs 2022 yılında Kemalpaşa Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. 16 yaşındaki lise öğrencisi Kıvanç Uman ile Y.K. (14) arasında kız meselesi sebebiyle kavga çıktı. Çıkan kavgaya 2 kişi daha müdahil oldu. Şahısların darbeleriyle yere yığılan Kıvanç ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kıvanç Uman, olaydan 4 gün sonra hayatını kaybetti.

    Liseli genci ölüme götüren kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Ayırmak yerine alkış tutmuşlar

    3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri; H.M.K. (16), Y.K. (14), Y.A. (16), Y.S.K. (15) ve A.B.K.'yı (16) gözaltına aldı. İfadeleri sonrasında Y.S.K. ve A.B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanıklar Y.K., Y.A. ve H.M.K. hakkında "kasten öldürme"; Y.S.K. ve A.B.K. hakkında ise "azmettirme" suçundan dava açıldı. Sanıkların dava süreci devam ediyor.

    Liseli genci ölüme götüren kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Ayırmak yerine alkış tutmuşlar

    ÖLÜME GÖTÜREN KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

    Kıvanç Uman'ı ölüme götüren kavga görüntülerine İHA ulaştı. Görüntülerde ilk önce Kıvanç Uman ile Y.K.'nin kavga anları yer alıyor. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada Kıvanç Uman'ın yere düştüğü, Y.K.'nin art arda vurduğu görülüyor. Ayrıca görüntüleri çeken çocukların ise "Vur len vur, devam, durma, patlatsana, vursana yüzüne, dizinle çak dizinle, gücü kalmadı çak artık. Karnına diz at" diye bağırdıkları duyuluyor. Y.K'den sonra H.M.K'nin gelerek Kıvanç Uman'a yumruk attığı görüntülerin son bulduğu görülüyor.

    Liseli genci ölüme götüren kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Ayırmak yerine alkış tutmuşlar

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KocaeliLiseli
    Haberler > Gündem > Liseli genci ölüme götüren kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Ayırmak yerine alkış tutmuşlar
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    MHP 55 adayını daha açıkladı! İşte isim isim tam liste - GündemMHP 55 adayını daha açıkladı! İşte isim isim tam listeEşini ve 4 çocuğunu gömdüğü enkazın başında elinde fotoğraflarla bekliyor - Gündem'O geceyi hatırlamak istemiyorum'Güney Amerika ülkesi Guatemala 6.1'lik depremle sarsıldı - GündemGüney Amerika ülkesi 6.1 ile sallandıKoronavirüs aşısı olanlara tazminat ödenmeye başlandı! İşte başvuru şartları - GündemKoronavirüs aşısı olanlara tazminat ödenmeye başlandı! İşte başvuru şartları100 kişiye mezar olmuştu! Hisami Apartmanı'nın firari müteahhidi İstiklal'de yakalandı - GündemDiyarbakır'daki firari müteahhit İstiklal'den çıktıYeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa etti! İşte Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin sonunu getiren konuşması - Gündemİşte Battal İlgezdi'nin sonunu getiren konuşmasıSon araç da tarlaya uçtu! Sürücülerin 'kabus yolu' - GündemSürücülerin 'kabus yolu'Bir seçil Erzan vakası daha! "Dubai firmasıyız" deyip şatafatlı yaşam görüntüleriyle 38 milyon euroluk vurgun yaptılar - GündemŞatafatlı görüntüleriyle 38 milyon euroluk vurgun yaptılarF-16 sürecinde son viraj! İşte Türkiye'nin 23 milyar dolarlık talep listesi - Gündemİşte Türkiye'nin 23 milyar dolarlık talep listesiMurat Kurum İstanbul'da yaptırdıkları son anketin sonucunu paylaştı: Öne geçtik! - GündemMurat Kurum yaptırdıkları son anketin sonucunu paylaştı
    Sonraki Haber Yükleniyor...