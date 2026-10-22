Lütfi Arıboğan hakkında FETÖ'den iddianame hazırlandı

Eski TFF Başkan Vekili Lütfi Arıboğan hakkında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianame 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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FETÖ’nün futbolda şike kumpası soruşturması kapsamında, eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Lutfi Arıboğan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede Arıboğan’ın, “Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme” suçundan cezalandırılması talep edildi.

Lütfi Arıboğan

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, yargılama sürecine ilişkin değerlendirmelerin yapılması için ilgili mahkemeye sunulacak.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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