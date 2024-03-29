Makam aracı bisikleti: Bağımsız adayın vaatlerini duyan önce şaşırıyor sonra alkışlıyor

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere son 2 kala Bursa'nın İznik ilçesindeki bağımsız aday Harun Doğru'nun ilginç vaatleri dikkat çekiyor. 'Makam aracım' dediği bisikletiyle kahve kahve dolaşarak oy isteyen Harun Doğru'nun en büyük hedefi ise 'insanların gönül bahçesine girip çiçek açtırmak.'

Türkiye, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlere odaklanırken; siyasi partilerin belirlediği adayların yanı sıra bağımsız olarak seçimlere katılacak bazı belediye başkan adayları da renkli kişilikleri ile dikkat çekiyor. Bağımsız adaylar ilginç seçim vaatleriyle de bir çok yerde kendilerinden söz ettiriyor.

MAKAM ARACI BİSİKLETİ

Bursa’nın İznik ilçesinde Bağımsız Belediye Başkan adayı Harun Doğru, başında Osmanlı Alplarının taktığı börkü, altında da 'makam aracım' dediği bisikletiyle kahve kahve gezip oy istiyor.

Daha çok iftardan sonra ilçe merkezindeki ve yakın mahallelerdeki kahvehanelere giderek konuşma yapan Doğru'yu görenler önce şaşırıyor daha sonra seçim vaatlerini duyunca sevip alkışlıyor.

İznik'e gelen doktorların çok durmadan görev yeri değişikliği isteyip ilçeden gittiğini, ilçede bir tane kalp doktoru olmadığını belirten Doğru en büyük seçim vaadi olarak ilçe hastanesine kalp doktoru getireceğini belirtiyor.

Ayrıca Başkan adayı Harun Doğru'nun doktorlar için lojman yapmak, doktorlardan lojman kirası almamak, yaş sebze ve meyve alım satım kooperatifi kurmak, tam teşekküllü bir hastane yapmak, tüm resmi daireleri tek çatı altında toplamak, kurban bayramı öncesi hayvan kesim yerleri açmak da seçim vaatlerinin arasında yer alıyor.

"En büyük hedef olarak "insanların gönül bahçesine girip çiçek açtırtacağım” diyen bağımsız belediye başkan adayı Doğru, konuşmalarının ardından kahvehanedekilere çay ısmarlıyor.