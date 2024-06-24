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Malatya'da 1 dakika içinde iki şiddetli artçı! Az önce deprem oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Malatya&#039;da 1 dakika içinde iki şiddetli artçı! Az önce deprem oldu
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Malatya'da peş peşe depremler meydana gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre Malatya'da 1 dakika içinde 3.9 ve 3.3 büyüklüğünde iki şiddetli artçı meydana geldi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede şiddetli artçılar yaşanmaya devam ediyor. Son bir haftada 4.4 ve 4.0 büyüklüğünde iki depremle sallanan Malatya'da iki şiddetli artçı deprem daha oldu.

1 DAKİKA İÇİNDE İKİ DEPREMLE SALLANDI 

Kurban Bayramı'nın ilk günde yaşanan 4.4'lük depremle sallanan Malatya, iki gün önce 4.0 ile sallanmıştı. Malatya'da saat 22:25 sıralarında şiddetli bir artçı daha yaşandı.
 
Malatya peş peşe sallanıyor! Az önce bir deprem daha oldu - 1. Resim
AFAD verilerine göre Malatya Akçadağ'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7.0 km derinlikte yaşanan depremin üstünden dakikalar geçmeden 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. 
Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. Deprem, Ortaköy-Akçadağ mevkiinde yerin 5.0 km derinliğinde yaşandı. Saat 22:26 sıralarında ise Bekiruşağı-Akçadağ mevkiinde 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Malatya peş peşe sallanıyor! Az önce bir deprem daha oldu - 2. Resim


Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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