Malatya'da 1 dakika içinde iki şiddetli artçı! Az önce deprem oldu
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Malatya'da peş peşe depremler meydana gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre Malatya'da 1 dakika içinde 3.9 ve 3.3 büyüklüğünde iki şiddetli artçı meydana geldi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede şiddetli artçılar yaşanmaya devam ediyor. Son bir haftada 4.4 ve 4.0 büyüklüğünde iki depremle sallanan Malatya'da iki şiddetli artçı deprem daha oldu.
1 DAKİKA İÇİNDE İKİ DEPREMLE SALLANDI
Kurban Bayramı'nın ilk günde yaşanan 4.4'lük depremle sallanan Malatya, iki gün önce 4.0 ile sallanmıştı. Malatya'da saat 22:25 sıralarında şiddetli bir artçı daha yaşandı.
AFAD verilerine göre Malatya Akçadağ'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7.0 km derinlikte yaşanan depremin üstünden dakikalar geçmeden 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. Deprem, Ortaköy-Akçadağ mevkiinde yerin 5.0 km derinliğinde yaşandı. Saat 22:26 sıralarında ise Bekiruşağı-Akçadağ mevkiinde 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi