Malatya'da korkutan son dakika deprem! 6 Şubat depremlerinde sallanmıştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Mayıs 2025 21:16 - Güncelleme: 22 Mayıs 2025 22:37 - Güncelleme:

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkımı yaşayan Malatya'da son dakika bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Malatya'da 3 şiddetinde bir deprem olduğunu bildirdi.

Malatya'da 3 büyüklüğünde bir son dakika deprem oldu. Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Yeşilyurt ilçesi olduğunu açıkladı. Sarsıntı saat 20:54'te yaşanırken, yerin 5.4 kilometre derinliğinde oluştuğu ifade edildi. İlgili Haber Ege Denizi'nde korkutan deprem! İşte ilk veriler

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru