Malatya'da korkutan son dakika deprem! 6 Şubat depremlerinde sallanmıştı
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkımı yaşayan Malatya'da son dakika bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Malatya'da 3 şiddetinde bir deprem olduğunu bildirdi.
Malatya'da 3 büyüklüğünde bir son dakika deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Yeşilyurt ilçesi olduğunu açıkladı.
Sarsıntı saat 20:54'te yaşanırken, yerin 5.4 kilometre derinliğinde oluştuğu ifade edildi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru