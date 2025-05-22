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Malatya'da korkutan son dakika deprem! 6 Şubat depremlerinde sallanmıştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Malatya&#039;da korkutan son dakika deprem! 6 Şubat depremlerinde sallanmıştı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkımı yaşayan Malatya'da son dakika bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Malatya'da 3 şiddetinde bir deprem olduğunu bildirdi.

Malatya'da 3 büyüklüğünde bir son dakika deprem oldu. 

Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Yeşilyurt ilçesi olduğunu açıkladı. 

Malatya'da korkutan son dakika deprem! 6 Şubat depremlerinde sallanmıştı - 1. Resim

Sarsıntı saat 20:54'te yaşanırken, yerin 5.4 kilometre derinliğinde oluştuğu ifade edildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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