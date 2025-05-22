Ege Denizi'nde korkutan deprem! İşte ilk veriler

Ege Denizi'nden son dakika deprem haberi geldi. Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrası ufak artçıların yaşandığı bölgede sismik hareketlilik sürüyor.

Ege Denizi sallanmaya devam ediyor. Ege Denizi'nde bu sabah saat 06.19'da yaşanan 6 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez de yine aynı bölgede saat 22.05'te 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre Yunanistan'ın Girit Adası açıklarındaki deprem, yerin 34 kilometre derinliğinde meydana geldi.

6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM

Atina Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, sabah saat 06.19'da, merkez üssü Girit Adası'nın yaklaşık 79 kilometre kuzeydoğusu olan 6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti. Depremin 40 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirilmişti.