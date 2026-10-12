Manisa’daki katliam gibi kazanın perde arkası! 3 şoförün ifadesi ortaya çıktı: Kavşağı kaçırıp, geri manevra yapmış
Manisa’da 11 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında 3 şoförün ifadesi ortaya çıktı. Tur otobüsünün sürücüsü M.A, kazanın yolcuların kavşağı kaçırdığını söylemesi üzerine geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığı sırada yaşandığını söyledi. İşte yedek şoför ve çekici sürücüsünün ifadesinin detayları…
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin inceleme sürerken, gözaltına alınan otobüs sürücüsü M.A, otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K'nin Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Akhisar Adliyesi’ne sevk edildi.
‘GERİ MANEVRA’ DETAYI
Öte yandan şoförlerin jandarmadaki ifadeleri de ortaya çıktı. Otobüsü süren şoför M.A'nın jandarmadaki ifadesinde, kazanın yolcuların kavşağı kaçırdığını söylemesi üzerine geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığı sırada yaşandığını söylediği öğrenildi.
YEDEK ŞOFÖR NE DEDİ?
Tur otobüsünün sahibi ve yedek şoför M.Y'nin de ifadesinde, kaza sırasında arka sıralardaki koltukta oturduğunu, sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp ilerlediği sırada çarpışmayı hissettiğini ve ön koltuklara savrulduğunu anlattığı kaydedildi.
“SOLA MANEVRA YAPAMADIM”
Çekicinin sürücüsü H.K. ise ifadesinde, kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını söylediği belirtildi. Öte yandan tur otobüsünün sürücülüğünü M.A'nın Balıkesir'in Susurluk ilçesinde M.Y'den devraldığı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde dün H.K. idaresindeki 78 YD 559 plakalı çekici, M.A. yönetimindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsüne çarpmıştı.
Kazada Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Safinaz Elkurt (76), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58) ve Kadriye Turhanlar (88) hayatını kaybetmişti.
Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle;
|Adı Soyadı
|Yaşı
|Durumu
|Cemile Memişçi
|71
|Hayatını kaybetti
|İhsan Taşçı
|73
|Hayatını kaybetti
|Mümine Eryılmaz
|75
|Hayatını kaybetti
|Zülfinaz Tosun
|64
|Hayatını kaybetti
|Sevgi Kabaroğlu
|70
|Hayatını kaybetti
|Safinaz Elkurt
|76
|Hayatını kaybetti
|Vesile Ekici
|65
|Hayatını kaybetti
|Şahinaz Boran
|81
|Hayatını kaybetti
|Fikriye Yur
|78
|Hayatını kaybetti
|Semra Şentürk
|58
|Hayatını kaybetti
|Kadriye Turhanlar
|88
|Hayatını kaybetti
Ambulansta tedavisi yapılan 1 kişiyle birlikte 27 kişi yaralanmış, tur otobüsünün sürücüsü M.A, tur otobüsünün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K. hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınmıştı. Yaralılardan 13'ü hastanelerden taburcu edilmişti.