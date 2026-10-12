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Manisa’daki katliam gibi kazanın perde arkası! 3 şoförün ifadesi ortaya çıktı: Kavşağı kaçırıp, geri manevra yapmış

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Manisa’da 11 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında 3 şoförün ifadesi ortaya çıktı. Tur otobüsünün sürücüsü M.A, kazanın yolcuların kavşağı kaçırdığını söylemesi üzerine geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığı sırada yaşandığını söyledi. İşte yedek şoför ve çekici sürücüsünün ifadesinin detayları…

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin inceleme sürerken, gözaltına alınan otobüs sürücüsü M.A, otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K'nin Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Akhisar Adliyesi’ne sevk edildi.

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‘GERİ MANEVRA’ DETAYI

Öte yandan şoförlerin jandarmadaki ifadeleri de ortaya çıktı. Otobüsü süren şoför M.A'nın jandarmadaki ifadesinde, kazanın yolcuların kavşağı kaçırdığını söylemesi üzerine geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığı sırada yaşandığını söylediği öğrenildi.

Manisa’daki katliam gibi kazanın perde arkası! 3 şoförün ifadesi ortaya çıktı: Kavşağı kaçırıp, geri manevra yapmış
Başlık ResmiManisa’daki katliam gibi kazanın perde arkası! 3 şoförün ifadesi ortaya çıktı: Kavşağı kaçırıp, geri manevra yapmış

YEDEK ŞOFÖR NE DEDİ?

Tur otobüsünün sahibi ve yedek şoför M.Y'nin de ifadesinde, kaza sırasında arka sıralardaki koltukta oturduğunu, sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp ilerlediği sırada çarpışmayı hissettiğini ve ön koltuklara savrulduğunu anlattığı kaydedildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin görgü tanıklarının anlatımları esas alınarak hazırlanan infografikte, tur otobüsünün sapağı kaçırmasının ardından yaptığı geri manevra ve çekiciyle çarpışma anı adım adım gösterildi. Kazanın kesin oluş şekli soruşturmayla netleşecek.
Başlık ResmiManisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin görgü tanıklarının anlatımları esas alınarak hazırlanan infografikte, tur otobüsünün sapağı kaçırmasının ardından yaptığı geri manevra ve çekiciyle çarpışma anı adım adım gösterildi. Kazanın kesin oluş şekli soruşturmayla netleşecek. "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

“SOLA MANEVRA YAPAMADIM”

Çekicinin sürücüsü H.K. ise ifadesinde, kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını söylediği belirtildi. Öte yandan tur otobüsünün sürücülüğünü M.A'nın Balıkesir'in Susurluk ilçesinde M.Y'den devraldığı öğrenildi.

Manisa’daki katliam gibi kazanın perde arkası! 3 şoförün ifadesi ortaya çıktı: Kavşağı kaçırıp, geri manevra yapmış
Başlık ResmiManisa’daki katliam gibi kazanın perde arkası! 3 şoförün ifadesi ortaya çıktı: Kavşağı kaçırıp, geri manevra yapmış

NE OLMUŞTU?

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde dün H.K. idaresindeki 78 YD 559 plakalı çekici, M.A. yönetimindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsüne çarpmıştı.

Manisa’daki katliam gibi kazanın perde arkası! 3 şoförün ifadesi ortaya çıktı: Kavşağı kaçırıp, geri manevra yapmış
Başlık ResmiManisa’daki katliam gibi kazanın perde arkası! 3 şoförün ifadesi ortaya çıktı: Kavşağı kaçırıp, geri manevra yapmış

Kazada Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Safinaz Elkurt (76), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58) ve Kadriye Turhanlar (88) hayatını kaybetmişti.

Manisa’daki katliam gibi kazanın perde arkası! 3 şoförün ifadesi ortaya çıktı: Kavşağı kaçırıp, geri manevra yapmış
Başlık ResmiManisa’daki katliam gibi kazanın perde arkası! 3 şoförün ifadesi ortaya çıktı: Kavşağı kaçırıp, geri manevra yapmış

Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle;

Adı SoyadıYaşıDurumu
Cemile Memişçi71Hayatını kaybetti
İhsan Taşçı73Hayatını kaybetti
Mümine Eryılmaz75Hayatını kaybetti
Zülfinaz Tosun64Hayatını kaybetti
Sevgi Kabaroğlu70Hayatını kaybetti
Safinaz Elkurt76Hayatını kaybetti
Vesile Ekici65Hayatını kaybetti
Şahinaz Boran81Hayatını kaybetti
Fikriye Yur78Hayatını kaybetti
Semra Şentürk58Hayatını kaybetti
Kadriye Turhanlar88Hayatını kaybetti

Ambulansta tedavisi yapılan 1 kişiyle birlikte 27 kişi yaralanmış, tur otobüsünün sürücüsü M.A, tur otobüsünün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K. hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınmıştı. Yaralılardan 13'ü hastanelerden taburcu edilmişti.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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