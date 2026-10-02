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'Mantar çadırları' soruşturmasında 5 tutuklama! Detaylar ortaya çıktı

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'Mantar çadırları' soruşturmasında 5 tutuklama! Detaylar ortaya çıktı
Başlık ResmiMantar çadırları soruşturmasında 5 tutuklama! Detaylar ortaya çıktı

Bolu Belediyesi bünyesindeki kooperatif ve bağlı şirkete yönelik soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda, 2021'de alınan 21 kültür mantarı yetiştirme çadırının 2023'te yeni alınmış gibi gösterildiği ve işlem nedeniyle yaklaşık 24 milyon liralık kamu zararına neden olunduğu iddia edildi.

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Bolu Belediyesi bünyesindeki kooperatif ve bağlı şirkete yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonda, ek gözaltılarla birlikte toplam 11 kişi gözaltına alındı. Pazartesi günü gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü, dün jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Bugün öğle saatlerinde ise 8 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Aralarında Boltartek Tarım Ürünleri ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Bahadır Acar ile S.S. Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Çatladı'nın da bulunduğu 8 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

5 İSİM TUTUKLANDI

Gece saatlerine kadar süren mahkemenin ardından Bahadır Acar, Cevat Çatladı, Uğur Şirin, Bayram Tarhan ve Fatih Demiral tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özkan Özbek, Yalçın Soykan ve Samet Can Sınmaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bolu Belediyesi'ne 'zimmet' soruşturması: Kooperatif yöneticileri gözaltına alındı

24 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI İDDİASI

Soruşturma dosyasına giren 24 Eylül 2026 tarihli bilirkişi raporunda, usulsüzlüğün kültür mantarı yetiştirme çadırları üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi.

Raporda, 2021 yılında yapılmış ve kullanılmakta olan 21 kültür mantarı yetiştirme çadırının, 2023 yılında düzenlenen ihalede yeni alınmış gibi gösterildiği belirtildi.

Yapılan incelemede, sermayesinin tamamı Bolu Belediyesine ait olan Boltartek şirketinin, ikinci el rayiç bedeli KDV dahil 10 milyon 97 bin 189 TL olan çadır sistemini kooperatiften 34 milyon 20 bin TL'ye satın aldığı tespit edildi.

Bu işlem nedeniyle kooperatife yaklaşık 24 milyon lira fazla ödeme yapıldığı ve kamu zararına neden olunduğu öne sürüldü.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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