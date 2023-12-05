5 Aralık 2023 18:44 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 19:09

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mardin'in Derik ilçesinde 25 Nisan'da meydana gelen korkunç kazada, lastiği patlayan tır, başka bir kazaya yardım eden kalabalığın içine daldı. Can pazarı yaşanan feci kazada 1 polis memuru şehit olurken, aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti. Feci kazaya ilişkin görülen davada yeni bir gelişme yaşandı, tır şoförü tahliye oldu.

TUTUKSUZ YARGILANAN UMUT GÜNDÜZ DURUŞMAYA KATILMADI

Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4’üncü duruşmasına tutuklu sanık Yunus Şataflı, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz yargılanan tır şoförü Umut Gündüz ile firma yetkilileri K.G., M.A. ve K.M.G. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada söz alan tır şoförü Yunus Şataflı, savunmalarını yineleyerek, tahliyesini talep etti. Mağdurların avukatları ise tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Umut Gündüz’ün de kaçma ihtimaline karşı tutuklanmasını talep etti.

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Oynat Mardin'deki kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Mardin Derik'te meydana gelen ve 20 kişinin ölümüne sebep olan tır kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerden, tırın insanları ezme anları yer alıyor.

YUNUS ŞATAFLI TAHLİYE OLDU

Mahkeme heyeti, sanık Yunus Şataflı’nın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 25 Nisan 2024'e erteledi. İddianamede, tır şoförlerinden Umut Gündüz ve Yunus Şataflı ile şirket yetkilisi sanıklar K.G, M.A. ve K.M.G. hakkında "bir veya birden fazla kişinin ölümüyle birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.