Mardin'de yaklaşık 400 dekar buğday ekili alan kül oldu
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Mardin'in Derik ilçesinde yaklaşık 400 dekar buğday ekili alan zarar gördü.
Mardin'in Derik ilçesi kırsal Beşbudak Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle buğday ekili alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 400 dekar buğday ekili alan zarar gördü.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir