Arnavutköy'de fabrika yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Haziran 2025 15:26 - Güncelleme: 13 Haziran 2025 15:52 - Güncelleme:

İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki Taşoluk Mahallesi’nde gıda üretimi yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Arnavutköy Taşaoluk Mahallesi, Yiğithan Sokak'ta gıda üretimi yapılan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği fabrikadaki yangına birçok ilçeden gönderilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İlgili Haber Antalya'da yangın paniği! 5 yıldızlı otele giden 622 kişi gece yarısı tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş