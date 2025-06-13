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Arnavutköy'de fabrika yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki Taşoluk Mahallesi’nde gıda üretimi yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Arnavutköy Taşaoluk Mahallesi, Yiğithan Sokak'ta gıda üretimi yapılan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlerin yükseldiği fabrikadaki yangına birçok ilçeden gönderilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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