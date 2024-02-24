Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > Market açılışında dağıtılan pamuk şeker zehir saçtı!

    Market açılışında dağıtılan pamuk şeker zehir saçtı!

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Amasya, Öğrenci, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Amasya'da bir market açılışında dağıtılan pamuk şeker 11 öğrenciyi hastanelik etti. Vücutlarında kızarık oluşan, kaşıntı ve bulantı yaşayan öğrenciler hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Amasya’da, yeni hizmete giren bir marketin açılışında dağıtılan pamuk şekerden yiyen öğrenciler hastanelik oldu. 11 öğrenci kızarıklık, kaşıntı ve mide bulantısı şikayetleri ile hastaneye kaldırıldı. 

    Market açılışında dağıtılan pamuk şeker zehir saçtı! - 1. Resim

    Olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirten Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, tedavileri süren öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Hakimler ve savcı atama kararları Resmi Gazete'de! - GündemHSK'da kritik atama kararları Resmi Gazete'de!Bakan Özhaseki'den sanayicilere kritik uyarı: Büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız - Gündem'Büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız'Hatay'da 12 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı'nın inşaat mühendisi tutuklandı - GündemHatay'da yıkılan Emek Apartmanı'nın mühendisi tutuklandı500 saatlik kamera kaydı incelendi, katil bazadan çıktı - Gündem500 saatlik kamera kaydı incelendi, katil bazadan çıktıErdoğan'dan çocuklar ile güldüren diyalog: 'Siz hiç korkmayın gümbür gümbür geliyoruz' - Gündem'Siz hiç korkmayın gümbür gümbür geliyoruz'Eski erkek arkadaşı evini benzin döküp ateşe verdi! - GündemEski erkek arkadaşı evini benzin döküp ateşe verdi!Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Güneş hafta sonu yüzünü yeniden gösterecek - GündemGüneş hafta sonu yüzünü yeniden gösterecek