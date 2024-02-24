Market açılışında dağıtılan pamuk şeker zehir saçtı!
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Amasya'da bir market açılışında dağıtılan pamuk şeker 11 öğrenciyi hastanelik etti. Vücutlarında kızarık oluşan, kaşıntı ve bulantı yaşayan öğrenciler hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Amasya’da, yeni hizmete giren bir marketin açılışında dağıtılan pamuk şekerden yiyen öğrenciler hastanelik oldu. 11 öğrenci kızarıklık, kaşıntı ve mide bulantısı şikayetleri ile hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirten Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, tedavileri süren öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı