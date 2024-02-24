Market açılışında dağıtılan pamuk şeker zehir saçtı!

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Şubat 2024 00:23 - Güncelleme: 24 Şubat 2024 00:28 - Güncelleme:

Amasya, Öğrenci, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Amasya'da bir market açılışında dağıtılan pamuk şeker 11 öğrenciyi hastanelik etti. Vücutlarında kızarık oluşan, kaşıntı ve bulantı yaşayan öğrenciler hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.