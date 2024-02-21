Marmara'da batan geminin aşçısıydı: Zeynep Kılınç'ın son mesajları ortaya çıktı

Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 7'nci gününde hız kesmeden devam ederken, cansız bedeni bulunan aşçı Zeynep Kılınç’ın mesajları ortaya çıktı. Zeynep Kılınç’ın Zonguldak’ta Kafkametler isimli geminin batmasından sonra çok korktuğu, kış aylarında bir daha gemide çalışmak istemediği öğrenildi.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat akşamı hareket ettikten sonra kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat saat 06.20'de Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan Batuhan A adlı geminin mürettebatından 2 kişinin cansız bedenine ulaşan ekiplerin diğer 4 kişiyi bulma çalışmaları 7'nci gününde sürüyor.

Denizin 51 metre derinliğinde tabana oturan gemiye yapılan dalışların koordinasyonu "TCG Akın Gemisi"nden sağlanıyor. Batan gemi üzerinde konuşlu Nene Hatun Gemisi de İnsansız Su Altı Robotu (ROV) ile görüntüleme ve tarama yaparak kayıp mürettebattan iz arıyor.

Bölgede, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandoları ve AFAD ekipleri, havadan, deniz yüzeyinden ve karadan arama çalışması yürütüyor. Arama kurtarma faaliyetlerinin 7. gününde denizden 48, havadan 2 ve karadan 7 olmak üzere 55 farklı unsur görev alıyor.

'BU SON, KIŞIN BİR DAHA YAPMAM'

Geminin kayıp personellerinden 33 yaşındaki aşcı Zeynep Kılıç ile gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk’un cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Milliyet gazetesinin haberine göre; Zeynep Kılıç’ın kaptan bir ağabeyine gönderdiği eski tarihli mesajlar ortaya çıktı.

Kılıç’ın “manevi ağabeyiyim” diyen kaptan İrfan Çiriğ, genç kadının kendisine kış aylarında bir daha gemide çalışmak istemediğini söylediğini anlattı. Aşçı Zeynep Kılınç ile Çiriğ arasında 4 ay önce gerçekleşen konuşmada şu ifadeler yer aldı:

'SAĞ SALİM YAŞARSAK...'

Kaptan İrfan Çiriğ: Sana tavsiyem, denize devam edeceksen eski gemilerden uzak dur. Zamanla kendine karada iş tut.

Zeynep: Aynen. Abi duydum duyalı onu düşünüyorum. Bayağı etkilendim ya, yok ben bu işi kışın yapmayacağım. Yok, bu 3 kış oldu artık. Zaten kaç gündür düşünüyorum da kesin kararlıyım. Eğer sağ salim yaşarsak öyle yapacağım.

'İNTİHAR OLUR'

Geçen yıl 16 Aralık günü yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle bir kez daha konuşan ikili arasında şu diyalog yaşandı:

Zeynep: Biz Gemlik’teyiz abi, berbat bir hava var. Bugün gece kalkacaktık, vazgeçtik.

Kaptan İrfan Çiriğ: Bu hava Gemlik’e vurmaz.

Zeynep: Yarına bakalım ama acayip soğuk.

Kaptan İrfan Çiriğ: İntihar olur. Şu an 40 mil esiyor. Sakın ha!

Zeynep: Evet, bayağı kötü.

'KAFKAMETLER'DEN SONRA KORKTU'

Zeynep Kılıç ile 4 ay önce yaptıkları mesajlaşmayı anlatan Çiriğ, “Zeynep işini çok seven, 1971 yapımı 53 yaşındaki son derece yaşlı ‘Batuhan A’ gemisinde her işe koşan bir denizciydi. Ancak güvenliği konusunda 19 Kasım 2023’te Ereğli Limanı’nda mendireğe çarparak batan Kafkametler gemisinin geçirdiği kazadan beri endişe duyuyordu” dedi.

KAFKAMETLER FACİASI

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı Kafkametler adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.