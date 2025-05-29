Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilini kınadı diye darp etmişlerdi! İstenen cezalar belli oldu

Kadıköy'de defalarca bıçaklanıp tekmelenerek vahşice katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) katilini sosyal medyada kınayan 16 yaşındaki çocuğu döven şüpheliler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. Soruşturma aşamasında 3'ü tahliye olan 5'i ise tutuklu bulunan 8 şüphelinin 6'sının 14 yıl 8 aya kadar, 2'sinin ise 12 yıl 2 aya kadar hapsi isteniyor.

İstanbul Sancaktepe'de ikamet eden 16 yaşındaki lise öğrencisi U.A.Y., 12 Nisan 2025 tarihinde sosyal medya üzerinden Mattia Ahmet Minguzzi'nin katillerini kınayan mesaj paylaştı. Yorumu gören 8 şüpheli çocuk, U.A.Y.'nin cep telefonu numarasını bularak tehdit mesajları attı. 8 kişilik grup, U.A.Y.'yi Sancaktepe'de oturduğu eve yakın bir parka çağırarak darp etti.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Emniyet ekipleri tarafından yakalanan 8 Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken; soruşturma aşamasında 3 SSÇ tahliye edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından 8 SSÇ hakkında iddianame hazırlandı.

"ÖZEL NUMARADAN ARAYIP 'YORUMU SİL' DEDİLER, HAKARET ETTİLER"

Darp edilen U.A.Y., savcılık ifadesinde, "Mattia Ahmet Minguzzi'nin katili B.D. isimli şahsı orta okuldan tanıdığını, bu konunun haberini Tiktok'ta gördüğünü, haberin altında bir arkadaşının B.D. ile alakalı yorum yapması üzerine kendisinin de yorum olarak B.D.'nin, "Yenidoğan'da oturduğunu biliyorum" diye yazdığını, bir süre sonra sosyal medyada bir kullanıcının kendisine küfürlü mesaj attığını belirterek, "B.D.'nin ev adresini verirsin he" diye mesaj attığını gördüğünü, pek kaale almadığını ancak kısa bir süre sonra cep telefonunu özel numaradan birisinin aradığını ve arayan şahsın ismini İ.D. olarak söylediğini, İ.D. isimli şahsın "B.D. bizim kardeşimiz, yorumu sil" diyerek hakaretler ettiği, kendisinin de yorumu kaldırdığını ama şahısların tekrar arayarak nerede olduğunu sorup "Seni bulup pis döveceğim" şeklinde konuştuklarını ifade etti.

"HEP BİRLİKTE PARKTA DARP ETTİLER"

U.A.Y., ifadesinin devamında, 12 Nisan günü evinin önündeki Yiğit Arda Kay isimli parkta köpeği ile gezinirken yanına tanımadığı grubun geldiğini, çetenin çeşitli küfürler ederek yüzüne yumruk attığını ardından grubun hepsinin kendisini darp ettiğini belirtti.

Soruşturma aşamasında 3'ü tahliye olan 5'i ise tutuklu bulunan 8 SSÇ savcılık ifadelerinde suçu birbirlerine attı.

4 AYRI SUÇTAN HAPİS TALEBİ

6 SSÇ'ye 4 yıl 6 aydan 14 yıl 8 aya kadar, diğer 2 SSÇ'ye ise 3 yıl 4 aydan 12 yıl 2 aya kadar, "basit yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "hakaret" ve "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından iddianame hazırlandı. İddianame mahkemece kabul edildi.