Teyzesi paylaştı: Bayram kime geldi? Mattia Ahmet Minguzzi'nin mesajları yürek yaktı

Kadıköy'de bir bit pazarında defalarca bıçaklanıp, vahşice katledilen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin teyzesi, sosyal medyada duygu yüklü bir paylaşıma imza attı. Aylin Akıncılar, yeğeni ile geçtiğimiz yıl bayram namazı hakkında yaptığı konuşmanın ekran fotoğrafını "Bayram kime geldi" notuyla paylaştı.

Türkiye'yi sarsan olayda; Mattia Ahmet Minguzzi (15), Kadıköy'de alışveriş için gittiği bit pazarında 24 Ocak'ta bıçaklanmış, 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Minguzzi’nin teyzesi Aylin Akıncılar, Instagram hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.

"TEYZOŞ, ENİŞTEME SÖYLE BAYRAM NAMAZI KILALIM"

Akıncılar, yeğeni Minguzzi ile geçtiğimiz yıl Whatsapp üzerinden aralarında yaptıkları sohbetin ekran görüntüsünü "Bayram kime geldi?" mesajıyla yayımladı.

Akıncılar ile Minguzzi arasındaki 9 Nisan 2024 tarihli mesajlaşma şöyle:

Teyzoş, enişteme söyle Çinili Cami'de bayram namazı kılalım. Saat kaçta camide olayım?

Teyzoş, enişten bayram namzını Ayasofya Camii'nde kılacakmış. 'İsterse Ahmet'i de götürürüm' dedi.

Saat kaçta?

Seni 05.50''de alması lazım.

Çok erken.

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MİNGUZZİ OLAYI

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı. Minguzzi, hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.