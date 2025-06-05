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Trabzonspor'dan duygulandıran forma tanıtımı! Eren Bülbül, Ahmet Minguzzi, Volkan Konak...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, yeni sezon forma tanıtım videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan videoda kulübün efsaneleri anılırken; öte yandan Ahmet Minguzzi, Eren Bülbül, Volkan Konak ve Kazım Koyuncu gibi isimlerin de yer alması büyük beğeni topladı.

Süper Lig ekibi Trabzonspor, yeni sezon formalarını satışa çıkardı. Bordo mavililer yeni sezonda 'çubuklu', 'bordo', 'beyaz' ve 'turuncu' olmak üzere 4 farklı forma seçeneğiyle mücadele edecek. Öte yandan Karadeniz ekibi, resmi X hesabından duygusal bir forma tanıtım videosu paylaştı.

Söz konusu videoda olan Eren Bülbül, Mattia Ahmet Minguzzi, Özkan Sümer, Volkan Konak, Ahmet Suat Özyazıcı, Kazım Koyuncu, Şamil Ekinci gibi Trabzonspor taraftarı olduğu bilinen ve kulübün efsanesi olan isimler yer aldı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

"Yayladaki dumanı, dumandaki yağmuru, yağmurdaki çiçeği, çiçekteki böceği bile hatırlayan, hiç sizi unutur mu? Unutmayız. Unutamayız!" açıklamasıyla paylaşılan forma tanıtım videosu kısa sürede on binlerce beğeni aldı ve yorum yağmuruna tutuldu.

Öte yandan videoda Trabzonspor taraftarı olduğu bilinen oyuncu Seray Kaya'nın da yer alması dikkat çekti.

Trabzonspor'dan duygulandıran forma tanıtımı! Eren Bülbül, Ahmet Minguzzi, Volkan Konak... - 1. Resim

FORMALAR SATIŞTA

Kulübün yeni sezon formaları bugün 3.199 TL'den satışa sunuldu.

Trabzonspor'un yeni sezon formalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Her biri özel tasarım detaylarıyla hazırlanan formalarımız köklü tarihimizden ve Karadeniz'in hırçın ruhundan ilham alırken modern çizgiler ve yenilikçi teknolojiyle fark oluşturuyor" ifadeleri yer aldı.

Yeni sezon formalarında NFC teknolojisinin kullanıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sezon formalarımız dünyada bir ilk olma özelliği de taşıyor. Yeni formalarımızda daha önce hiçbir futbol kulübünde kullanılmamış bir teknolojiyi hayata geçiriyoruz. NFC Teknolojisi. Formalarımızın göğsünde yer alan logonun içine özel olarak yerleştirilen NFC çipi sayesinde, NFC uyumlu cep telefonları logoya yaklaştırıldığında taraftarlarımızı özel olarak hazırlanmış bir bağlantıya yönlendiriyor. Bu bağlantı üzerinden forma sahipleri sürpriz içeriklere ve özel videolara erişebilecek."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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