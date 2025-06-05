Trabzonspor'dan duygulandıran forma tanıtımı! Eren Bülbül, Ahmet Minguzzi, Volkan Konak...

Söz konusu videoda olan Eren Bülbül, Mattia Ahmet Minguzzi, Özkan Sümer, Volkan Konak, Ahmet Suat Özyazıcı, Kazım Koyuncu, Şamil Ekinci gibi Trabzonspor taraftarı olduğu bilinen ve kulübün efsanesi olan isimler yer aldı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

"Yayladaki dumanı, dumandaki yağmuru, yağmurdaki çiçeği, çiçekteki böceği bile hatırlayan, hiç sizi unutur mu? Unutmayız. Unutamayız!" açıklamasıyla paylaşılan forma tanıtım videosu kısa sürede on binlerce beğeni aldı ve yorum yağmuruna tutuldu.

Öte yandan videoda Trabzonspor taraftarı olduğu bilinen oyuncu Seray Kaya'nın da yer alması dikkat çekti.

FORMALAR SATIŞTA

Kulübün yeni sezon formaları bugün 3.199 TL'den satışa sunuldu.

Trabzonspor'un yeni sezon formalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Her biri özel tasarım detaylarıyla hazırlanan formalarımız köklü tarihimizden ve Karadeniz'in hırçın ruhundan ilham alırken modern çizgiler ve yenilikçi teknolojiyle fark oluşturuyor" ifadeleri yer aldı.

Yeni sezon formalarında NFC teknolojisinin kullanıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: