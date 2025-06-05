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Haberler > Spor > Trabzonspor, yabancı kontenjanında yer açacak! Yedi lejyonere veda

Trabzonspor, yabancı kontenjanında yer açacak! Yedi lejyonere veda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor, yabancı kontenjanında yer açacak! Yedi lejyonere veda
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Önümüzdeki sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, birçok oyuncuyla ilgili girişimde bulunsa da şu ana kadar henüz yabancı kontenjanında boşluk oluşturamadı.

Bordo mavililer, teknik direktör Fatih Tekke’nin raporu doğrultusunda en az beş yabancı oyuncu almayı planlıyor. TFF’nin belirlediği 12+2 kuralı yönetimi zorluyor. 14 yabancısı bulunan Trabzonspor, 2003 ve sonrası doğumlu genç oyuncuya sahip olmadığı için 12+2 yabancı kontenjanını tam kullanamıyor.

Trabzonspor, yabancı kontenjanında yer açacak! Yedi lejyonere veda - 1. Resim

30 YAŞ ÜSTÜ GİTMİYOR

Mevcut durumda yönetimin en az iki yabancıyı göndermesi şart. Ancak Fatih Tekke’nin isteğiyle bir forvet, iki orta saha, bir kanat ve bir stoper olmak üzsere en az beş yabancı transferi düşünülüyor. Bu da kadrodaki yabancılardan en az yedisiyle yolların ayrılması anlamına geliyor. Mendy, Malheiro, Batagov ve Dragus’a teklifler var. Sözleşmesi süren Savic ve Visca ayrılmayacaklarını ifade etti. Lundstram’ın da ayrılmaya niyeti yok. Nwakaeme’de ise kararsızlık yaşanıyor. 

Trabzonspor, yabancı kontenjanında yer açacak! Yedi lejyonere veda - 2. Resim

ADIM ADIM ONUACHU

Nijerya basınına göre Trabzonspor, eski gülcüsü Paul Onuachu ile üç yıllık söz kesti. Southampton ile yapılan görüşmelerde ise son aşamaya gelindi. Paul Onuachu, 2023-2024 sezonunda Trabzonspor formasıyla 25 maçta 17 gol kaydetmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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