Trabzonspor'un 2025-2026 sezonu formaları tanıtıldı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Haziran 2025 20:15 - Güncelleme: 4 Haziran 2025 20:16 - Güncelleme:

Trabzonspor, yeni sezon için hazırladığı 4 farklı formayı taraftarlarının beğenisine sundu. Çubuklu forma iç saha, bordo-gold kombinasyon ise deplasman forması olarak öne çıkıyor.

Süper Lig’in köklü ekiplerinden Trabzonspor, 2025-2026 sezonunda giyeceği yeni formaları resmi olarak tanıttı. Bordo-mavililer, toplam 4 farklı tasarımla sahada yerini alacak. Trabzonspor ayrıca iki farklı alternatif forma da hazırladı. Biri sade beyaz, diğeri ise dikkat çeken turuncu renkte tasarlandı. Yeni sezon formaları, yarından itibaren TS Club mağazalarında ve kulübün resmi çevrimiçi satış platformlarında taraftarlarla buluşacak.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran