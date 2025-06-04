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Trabzonspor'un 2025-2026 sezonu formaları tanıtıldı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor&#039;un 2025-2026 sezonu formaları tanıtıldı!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, yeni sezon için hazırladığı 4 farklı formayı taraftarlarının beğenisine sundu. Çubuklu forma iç saha, bordo-gold kombinasyon ise deplasman forması olarak öne çıkıyor.

Süper Lig’in köklü ekiplerinden Trabzonspor, 2025-2026 sezonunda giyeceği yeni formaları resmi olarak tanıttı. Bordo-mavililer, toplam 4 farklı tasarımla sahada yerini alacak.

Trabzonspor'un 2025-2026 sezonu formaları tanıtıldı! - 1. Resim

Trabzonspor ayrıca iki farklı alternatif forma da hazırladı. Biri sade beyaz, diğeri ise dikkat çeken turuncu renkte tasarlandı.

Yeni sezon formaları, yarından itibaren TS Club mağazalarında ve kulübün resmi çevrimiçi satış platformlarında taraftarlarla buluşacak.

Trabzonspor'un 2025-2026 sezonu formaları tanıtıldı! - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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