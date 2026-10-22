Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Mavi Vatan’a Bingazi mührü! Hesaplar boşa çıktı dünyaya mesaj verildi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Mavi Vatan’a Bingazi mührü! Hesaplar boşa çıktı dünyaya mesaj verildi
Başlık ResmiMavi Vatan’a Bingazi mührü! Hesaplar boşa çıktı dünyaya mesaj verildi

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yıllardır verdiği kararlı mücadelenin yankısı Bingazi’den geldi. 2019 yılından beri Libya’nın doğusu ile batısı arasındaki siyasi ayrışmanın giderilmesi, Türkiye’nin iki tarafla ilişkilerinin geliştirilmesi ve ortak çıkarların korunması için ilmek ilmek yürütülen temaslar, meyvesini verdi.

Kaydet
|
Yeşim Eraslan
YEŞİM ERASLAN

Özellikle Girit’in güneyindeki deniz alanlarında hidrokarbon arama faaliyetleri ve ruhsatlandırma tartışmalarının gündemde olduğu bir dönemde, Libya Meclisi’nin kararı, Ankara ile Trablus arasındaki deniz iş birliğinin yanı sıra Libya’nın kendi deniz yetki alanlarına ilişkin yaklaşımı bakımından da önem taşıyor. Ankara’nın diplomatik temasları, askeri iş birliği ve Libya’da istikrarın sağlanmasına yönelik girişimleri, doğu ve batı arasında ortak zeminin güçlenmesine katkı sundu. Mutabakatın siyasi desteğinin genişlemesi, iki ülke arasında deniz alanları, enerji kaynakları ve muhtemel ekonomik iş birlikleri konusunda yeni temasların önünü açabilecek bir gelişme. Doğu Akdeniz’de petrol ve doğal gaz kaynakları üzerindeki rekabetin sürdüğü bir dönemde Türkiye ile Libya arasındaki koordinasyonun güçlenmesi, iki ülkenin ortak çıkarlarını koruma kapasitesini de artıracak.

KARAR YUNANİSTAN’IN İTİRAZLARINA CEVAP NİTELİĞİNDE

2019 yılında Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin anlaşmanın mimarlarından olan Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, kararı MAVİ VATAN açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirerek, onayın, anlaşmanın hukuki ve siyasi dayanağını güçlendiren bir adım niteliği taşıdığına dikkat çekti. Atina’nın anlaşmaya Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmaması nedeniyle sürekli itiraz ettiğini hatırlatan Yaycı, Bingazi’den gelen oy birliği kararının, itirazların dayandığı siyasi zemini bitirdiğini ifade etti. Yaycı, Türkiye’nin Libya politikasının yalnızca diplomatik temaslardan ibaret olmadığını belirterek, askeri kapasitenin ve sahadaki varlığın diplomasiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Yaycı, “Türkiye, Libya’nın doğusu ve batısıyla ilişkilerini geliştirerek ülkenin parçalanmasını derinleştiren yaklaşımların önüne geçti. Bu karar, Türkiye’nin Libya’da yalnızca bir tarafla ilişki kurduğu iddiasına karşı da güçlü bir yanıt oldu” dedi.

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı
Başlık ResmiMüstafi Tümamiral Cihat Yaycı

YUNANİSTAN'IN TEMEL SİYASİ İTİRAZLARI ÇÖP OLDU

Anlaşmanın temsilciler meclisinin yeni seçilen başkanının girişimiyle onaylandığını belirten Yaycı, şu değerlendirmede bulundu: “MAVİ VATAN’da tarihi bir gelişmedir bu. Libya Temsilciler Meclisi’nin 27 Kasım 2019 tarihli Türkiye-Libya Deniz Yetki alanlarını sınırlandırma mutabakat muhtırasını oy birliğiyle onaylaması büyük bir stratejik hamledir. Aslında 3 karar alındı. 2020 yılında verilen ‘anlaşmanın reddedilmesi’ne ilişkin iki karar da oy birliği ile kaldırıldı. Bunlar, Türkiye ile imzalanan mutabakatların onaylanmasını reddediyor ve Türkiye ile siyasi ilişkilerin kesilmesini istiyordu. Bu kararlar dünyaya büyük bir mesajdır. Bu Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları mücadelesi açısından son derece önemli bir diplomatik kazanım. Trablus merkezli yönetimle imzalanan anlaşmaya yıllarca karşı çıkan doğu merkezini temsil eden meclisin tutumunu tamamen değiştirdi. Yunanistan’ın temel siyasi itirazları çöp oldu. Atina anlaşmanın Libya Meclisi tarafından onaylanmadığı yönünde sürekli itiraz, sürekli bir siyasi gündem yapma çabasındaydı. Artık bunu sürdüremeyecek.”

LİBYA, İSRAİL VE YUNANİSTAN’DAN KURTARILDI

Türkiye’nin Libya deniz yetki alanlarındaki iş birliğinin güçlendiğini yeni anlaşmalara zemin hazırlanacağını ifade eden Yaycı, sözlerine şöyle devam etti: “Denizden kaynakların çıkartılması, kullanılması, petrol, doğalgaz ve ulaştırma gibi alanlarda önemli çalışmalar yürütülecek. MAVİ VATAN doktrinimiz de perçinlenmiş oldu. Türkiye’nin kıta sağlığına dayanan deniz yetki alanları yaklaşımı bakımından Libya ile kurulan hukuki ve siyasi iş birliği daha da güçlü bir zeminine kavuşmuş oldu. Türkiye, Libya’nın denizden komşusu olduğu gibi tarihi bakımdan da kardeşidir. Libya’da parçalanmayı isteyenler, oraya buraya çekiştirenler Türkiye’nin maharetli ve son derece ince dokunan politikasıyla boşa çıkmışlardır. Türkiye’yi sadece Trablus hükümetinin yanlısı ama doğudaki Hafter yönetiminin karşısı olarak göstermeye çalışanlar ve Hafter yönetimini Türkiye’ye düşman kılmaya çalışanlar, şu anda büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaşmış ve gerçeklerle yüzleşmiştir. Türkiye, Hafter’i yani Libya’nın doğusunu, İsrail, Yunanistan ve diğer devletlerin etkisinden kurtarmıştır. Türkiye’nin başarısı sadece diplomatik başarı değildir. Türkiye’nin başarısı askeri gücünün de diplomatik olarak çok iyi kullanılmasıdır. Türkiye sahada vardır, masada da vardır.”

BAKMADAN GEÇME
AK Parti
GÜNDEM

AK Parti'den Libya'nın Deniz Yetki Anlaşması kararı açıklaması: Tarihi haklılığımızın tescili

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.