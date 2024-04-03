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Mazbatasını aldı, matkapı kaptı! CHP'li başkan göreve sözünü tutarak başladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mazbatasını aldı, matkapı kaptı! CHP&#039;li başkan göreve sözünü tutarak başladı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'nın Soma ilçesinde belediye başkanı seçilen CHP'li Sercan Okur, mazbatasını aldıktan sonra ilk iş olarak makam kapısını söktü. Okur, "Ben bundan sonra sadece Cumhuriyet Halk Partisinin değil tüm Somalıların ve herkesin başkanı olacağım" dedi.

31 Mart'ta Türkiye sandık başına gitti, yerel yönetimler belirlendi. Manisa'nın Soma ilçesinde ise seçimin kazananı Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sercan Okur oldu. Okur, bugün mazbatasını alarak makama oturdu. 

PARTİ ROZETİNİ İLÇE BAŞKANINA EMANET ETTİ

Soma Belediyesi önünde törene katılan kalabalığa seslenen Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, "Şahsıma ve belediye meclis üyeliğine aday olan arkadaşlarıma verilen güçlü desteğin ve gösterilen teveccühün farkındayım. Seçimden önce söz verdiğim üzere, sizlerin huzurunda parti rozetimi çıkarıyor ve Sayın İlçe Başkanımıza emanet ediyor ediyorum" dedi.

"Ben bundan sonra sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil tüm Somalıların ve herkesin başkanı olacağım" diyen Okur, "Kimseyi kimseden ayırmadan, particilik ve hemşehricilik yapmadan, haktan ve hukuktan ayrılmadan, yeteneğe ve liyakate önem vererek, sevgi ve saygı çerçevesinde başkanlık yapacağım. Bu kaybedeni olmayan bir seçimdi" ifadelerini kullandı.

Mazbatasını aldı, matkapı kaptı! CHP'li başkan göreve sözünü tutarak başladı - 1. Resim

"SOMA'YI İNŞALLAH HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Okur, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:

"Bana düşen görev, bugünden sonra seçimi kazananın Soma olduğunu ispatlamaktır. Sizlerin verdiği güç sayesinde bize duyduğunuz güvene layık olacağız. Herkesin bize yol göstereceği, yardım edeceği, Soma halkının da sürekli bizimle birlikte olacağı, herkesin mutlu ve huzurlu yaşayacağı bir Soma'yı inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum."

MAKAM ODASININ KAPILARINI SÖKTÜ

Soma Belediyesi'nde personellerin kapıda karşıladığı Soma'nın yeni Belediye Başkanı Sercan Okur makama geçerek Ali Tulup'tan makamı devraldı. İlk icraat olarak eline matkabı alan Soma Belediye Başkanı Okur, söz verdiği gibi makam kapılarını sökerek Soma Belediyesi'nin tüm vatandaşların belediyesi olduğuna dikkat çekti.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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