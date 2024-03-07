MEB düğmeye bastı, özel okullarda yeni dönem: Artık zorunlu olacak

Milli Eğitim Bakanlığı gelecek dönem özel okullarda MEB onaylı ders kitaplarının okutulmasını zorunlu tutuyor. Yeni uygulama kapsamında okullarda denetim de yapılacak. Ders kitaplarını kullanmayan okullara brüt asgari ücretin 20 katına kadar idari para cezası ve kurum açma izni ile çalışma ruhsatının iptaline kadar cezai yaptırım söz konusu olacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yayımlanan yeni yönetmelik doğrultusunda, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren tüm özel okullar, derslerde MEB onaylı ücretsiz ders kitaplarını okutacak.

ÜCRETSİZ OLACAK

16 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile özel okul ve kurumlarla ilgili pek çok yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Mevzuatta devlet okullarında olduğu gibi özel okullarda okutulacak ücretsiz ders kitaplarına ilişkin, "Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulması esastır" hükmü getirildi. Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bakanlık onaylı ders kitapları, eğitimin tüm kademelerinde devlet tarafından ücretsiz dağıtılıyor.

MERKEZİ SINAV SORULARI BU KİTAPLARA GÖRE HAZIRLANIYOR

Bakanlığın getirdiği yeni hükmün, ortak sınavlar ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavlara katılacak öğrenciler için önem taşıdığı kaydedildi. Bu sınavlarda yöneltilecek bütün sorularda Bakanlıkça hazırlanan ders kitapları kaynak olarak alınacak.

Özel okullara devam eden öğrencisi olan velilerin talep edilen farklı kitaplar için ekonomik yönden zorlanmamaları da hedefler arasında bulunuyor.

DENETİM YAPILACAK

Yeni düzenleme ile ayrıca "derslerde Bakanlık onaylı ders kitaplarının okutulmasını sağlama" konusunda, özel okulların kurucu ya da kurucu temsilcisi ile kurum müdürüne de çeşitli sorumluluk getirildi.

Bakanlık, 2024-2025 eğitim öğretim döneminden itibaren özel okulları okuttukları ders kitapları açısından denetime tabi tutacak.

Bu kapsamda denetimlerde derslerde okutulan ders kitabının Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan kitaplar olup olmadığına bakılacak.

CEZASI DA VAR

Ders kitabını kullanmayan özel okullara Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7. maddesindeki cezai müeyyideler uygulanabilecek.

Bu madde, söz konusu fiilin tekrarı halinde brüt asgari ücretin 20 katına kadar idari para cezasına ve kurum açma izni ve çalışma ruhsatının iptaline kadar gidebilecek kademeli bir cezai müeyyideyi öngörüyor.