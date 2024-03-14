Mecidiyeköy metrosunda intihar girişimi
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda bir yolcu intihar girişiminde bulundu. Metro İstanbul, seferlerin normale döndüğünü duyurdu.
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcu, intihar girişiminde bulundu. Metro İstanbul'dan son dakika açıklaması geldi.
Açıklama şöyle:
"M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır."
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferler normale döndü.