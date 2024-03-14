Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Gündem > Mecidiyeköy metrosunda intihar girişimi

Mecidiyeköy metrosunda intihar girişimi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mecidiyeköy metrosunda intihar girişimi
Metro İstanbul, Ulaşım, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda bir yolcu intihar girişiminde bulundu. Metro İstanbul, seferlerin normale döndüğünü duyurdu.

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcu, intihar girişiminde bulundu. Metro İstanbul'dan son dakika açıklaması geldi.

Açıklama şöyle:

"M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır."

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferler normale döndü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Artvin'de korkutan anlar! Bir anda freni boşalınca pazara daldı - GündemArtvin'de korkutan anlar! Bir anda freni boşalınca pazara daldı20 ilde "Sibergöz-25" operasyonu: 50 gözaltı - Gündem20 ilde "Sibergöz-25" operasyonu: 50 gözaltıYeni belediye binasına asılan tabela gündem oldu! Büyükşehir mi oluyorlar? - Gündem"Büyükşehir mi olacaklar?"Ankara adayı Turgut Altınok'tan 'mal varlığı' açıklaması - GündemAltınok'tan 'malvarlığı' açıklamasıDiyarbakır’da akılalmaz olay! Çatlayan dış cepheye böyle önlem aldılar - GündemÇatlayan dış cepheye böyle önlem aldılarGezeravcı, "Devlet büyüklerimiz ilerleyen süreçte müjdeyi paylaşacak" diyerek duyurdu - Gündem"Devlet büyüklerimiz müjdeyi paylaşacak"1 aydır aranıyordu! Cesedi ormanda yarı gömülü halde bulundu - Gündem1 aydır aranıyordu! Cesedi ormanda yarı gömülü halde bulunduNaci Görür'den İstanbul için 7.6'lık deprem uyarısı! İşte en çok etkilenecek ilçeler - Gündemİstanbul için 7.6'lık uyarı! En çok bu ilçeler etkilenecekOlası İstanbul depreminde acil müdahale nasıl olmalı? Naci Görür TGRT Haber'de anlattı - GündemOlası İstanbul depreminde acil müdahale nasıl olmalı? Naci Görür TGRT Haber'de anlattıCumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce hakkındaki şikayetini geri çekti - GündemErdoğan, İnce hakkındaki şikayetini geri çekti
Sonraki Haber Yükleniyor...