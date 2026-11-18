Meclis'te milletvekili dengesi değişti! CHP'den Yeni Yol'a transfer
Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın istifasının ardından CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, Yeni Yol Partisine katıldı. Böylece CHP'nin milletvekili sayısı 43'e gerilerken Yeni Yol Partisinin sayısı 20'ye yükseldi.
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Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya partisinden istifa etti. Kaya'nın istifasıyla Yeni Yol Partisinin milletvekili sayısı 19'a düştü. Partinin TBMM'deki grubunun düşmemesi için CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, Yeni Yol Partisine geçti.
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