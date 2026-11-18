Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, CHP'den istifa etti. Bir süredir AK Parti'ye geçeceği konuşulan Özdemir'in, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı programda rozet takması bekleniyor.

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CHP'de büyükşehir belediye başkanlarının parti değiştirmesine ilişkin gelişmelere bir yenisi eklendi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, partisinden istifa etti. Özdemir'in istifası, AK Parti'ye katılacağı yönündeki beklentileri yeniden gündeme taşıdı.

GÖZLER 19 KASIM'DAKİ TOPLANTIDA

Özdemir'in, 19 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda iktidar partisine katılması bekleniyor.

AK Parti'ye katılacağı iddia edilmişti: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir CHP'den istifa etti

Katılımın gerçekleşmesi halinde Özdemir'e parti rozetini Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takması öngörülüyor.

CANDAN YÜCEER'İN DE ADI GÜNDEMDE

AK Parti'ye katılması beklenen isimler arasında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de bulunuyor. Yüceer'in de aynı toplantıda partiye katılması ve rozetini Erdoğan'ın takması bekleniyor.

AK Parti'ye katılacağı iddia edilmişti: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir CHP'den istifa etti

BÜŞRA ÖZDEMİR KİMDİR?

1988 yılında Antalya'da doğan Büşra Özdemir, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Akdeniz Üniversitesi'nde özel hukuk alanında yüksek lisansını tamamlayan Özdemir, 2013 yılında avukatlık mesleğine başladı.

Siyasi kariyerine 2014 yılında Konyaaltı Belediye Meclis Üyesi seçilerek başlayan Özdemir, 2019'da Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi meclislerine girdi.

2024 yerel seçimlerinde Konyaaltı Belediye Başkanlığına aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen Özdemir, aynı seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesi meclis üyesi seçildi.

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